https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-turkiye-anglosaksonlarin-gorulmemis-baskisina-ragmen-rusyayla-isbirligini-surduruyor-1080311426.html
Kremlin: Türkiye, Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
Kremlin: Türkiye, Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan eşi görülmemiş bir baskı gördüğünü ancak yine de bu konuda bağımsız... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:41+0300
2024-02-02T13:41+0300
2024-02-02T13:47+0300
dünya
rusya
dmitriy peskov
türkiye
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Peskov, günlük basın toplantısında Türkiye'nin Batı'nın tutumuna rağmen Rusya'yla işbirliği konusunda sergilediği duruştan övgüyle söz etti.Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan benzersiz bir baskı görmesine karşın bağımsız hareket etmekten vazgeçmediğinin altını çizdi.
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rusya, dmitriy peskov, türkiye
Kremlin: Türkiye, Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
13:41 02.02.2024 (güncellendi: 13:47 02.02.2024)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan eşi görülmemiş bir baskı gördüğünü ancak yine de bu konuda bağımsız hareket etmeye devam ettiğini vurguladı.
Peskov, günlük basın toplantısında Türkiye'nin Batı'nın tutumuna rağmen Rusya'yla işbirliği konusunda sergilediği duruştan övgüyle söz etti.
Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan benzersiz bir baskı görmesine karşın bağımsız hareket etmekten vazgeçmediğinin altını çizdi.