https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-turkiye-anglosaksonlarin-gorulmemis-baskisina-ragmen-rusyayla-isbirligini-surduruyor-1080311426.html

Kremlin: Türkiye, Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor

Kremlin: Türkiye, Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan eşi görülmemiş bir baskı gördüğünü ancak yine de bu konuda bağımsız... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T13:41+0300

2024-02-02T13:41+0300

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dünya

rusya

dmitriy peskov

türkiye

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Peskov, günlük basın toplantısında Türkiye'nin Batı'nın tutumuna rağmen Rusya'yla işbirliği konusunda sergilediği duruştan övgüyle söz etti.Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan benzersiz bir baskı görmesine karşın bağımsız hareket etmekten vazgeçmediğinin altını çizdi.

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rusya, dmitriy peskov, türkiye