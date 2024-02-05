https://sputniknews.com.tr/20240205/pakistanda-militanlarin-saldirisinda-10-polis-oldu-1080403883.html
Pakistan'da militanların saldırısında 10 polis öldü
Pakistan'da militanların saldırısında 10 polis öldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların polis merkezine saldırısında 10 emniyet mensubu hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T09:36+0300
2024-02-05T09:36+0300
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pakistan
emniyet
asayiş
terör saldırısı
karakol
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Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han şehrindeki militanlar, gece saatlerinde el bombaları ve ağır silahlarla polis merkezine saldırı düzenledi.Saldırıda, 10 polis yaşamını yitirdi, 6 emniyet mensubu yaralandı.Gece karanlığından yararlanarak kaçan militanların bulunması için operasyon başlatıldı.Haberde, “Teröristler, karakola her yandan saldırarak bombalar kullandı ve yaylım ateşi açtı” denilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde militanların saldırıları artıyor.İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240127/iranin-pakistan-sinirinda-silahli-saldiri-9-pakistanli-oldu-1080103649.html
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pakistan, emniyet, asayiş, terör saldırısı, karakol
pakistan, emniyet, asayiş, terör saldırısı, karakol
Pakistan'da militanların saldırısında 10 polis öldü
09:36 05.02.2024 (güncellendi: 09:37 05.02.2024)
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların polis merkezine saldırısında 10 emniyet mensubu hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han şehrindeki militanlar, gece saatlerinde el bombaları ve ağır silahlarla polis merkezine saldırı düzenledi.
Saldırıda, 10 polis yaşamını yitirdi, 6 emniyet mensubu yaralandı.
Gece karanlığından yararlanarak kaçan militanların bulunması için operasyon başlatıldı.
Haberde, “Teröristler, karakola her yandan saldırarak bombalar kullandı ve yaylım ateşi açtı” denilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde militanların saldırıları artıyor.
İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.
Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.