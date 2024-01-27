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İran’ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü
İran’ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü
İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından oto tamir atölyesine düzenlenen silahlı saldırıda 9... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T18:42+0300
2024-01-27T18:42+0300
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İran ile Pakistan arasında ölümle sonuçlanan saldırılara bir yenisi daha eklendi. İran’ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Saravan kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Sirkan mahallesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Saldırı oto tamir atölyesinde gerçekleştirildiPakistan’ın İran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, silahlı şahısların Pakistanlıların kaldığı oto tamir atölyesine girdiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine tam destek verileceğini belirten Tipu, olayda yaralananların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Ölen 5 Pakistanlının 10 yıldır İran’da yaşadığını açıklayan Tipu, Pakistan’ın Pencap eyaletinden ülkeye geldiklerini aktardı.Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar da saldırıyı kınadı.Pakistan İran'dan, 9 vatandaşının öldürülmesi konusunu derhal soruşturmasını istedi Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu, korkunç ve alçakça bir eylem ve kesin bir dille kınıyoruz. İranlı makamlarla temas halindeyiz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulması ve sorumluların yakalanması istenerek bu tür korkakça saldırıların Pakistan'ın terörle mücadelesini durduramayacağı kaydedildi.Söz konusu gelişmenin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'a yapacağı ziyaretin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, kimliği belirsiz silahlı kişilerin İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdüğünü duyurmuştu.Sistan-Beluçistan eyaletinde saldırılarİran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/pakistan-ve-iran-arasindaki-diplomatik-iliskiler-normallesiyor-1079912300.html
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İran’ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü

18:42 27.01.2024
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İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından oto tamir atölyesine düzenlenen silahlı saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti.
İran ile Pakistan arasında ölümle sonuçlanan saldırılara bir yenisi daha eklendi.
İran’ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Saravan kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Sirkan mahallesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Saldırı oto tamir atölyesinde gerçekleştirildi

Pakistan’ın İran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, silahlı şahısların Pakistanlıların kaldığı oto tamir atölyesine girdiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine tam destek verileceğini belirten Tipu, olayda yaralananların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Ölen 5 Pakistanlının 10 yıldır İran’da yaşadığını açıklayan Tipu, Pakistan’ın Pencap eyaletinden ülkeye geldiklerini aktardı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar da saldırıyı kınadı.

Pakistan İran'dan, 9 vatandaşının öldürülmesi konusunu derhal soruşturmasını istedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu, korkunç ve alçakça bir eylem ve kesin bir dille kınıyoruz. İranlı makamlarla temas halindeyiz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulması ve sorumluların yakalanması istenerek bu tür korkakça saldırıların Pakistan'ın terörle mücadelesini durduramayacağı kaydedildi.
Söz konusu gelişmenin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'a yapacağı ziyaretin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, kimliği belirsiz silahlı kişilerin İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdüğünü duyurmuştu.

Sistan-Beluçistan eyaletinde saldırılar

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.
Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.
Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.
Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.
Pakistan gazete medya basın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
DÜNYA
Pakistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkiler normalleşiyor
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