https://sputniknews.com.tr/20240122/pakistan-ve-iran-arasindaki-diplomatik-iliskiler-normallesiyor-1079912300.html

Pakistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkiler normalleşiyor

Pakistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkiler normalleşiyor

16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alan İran ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkiler... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T16:02+0300

2024-01-22T16:02+0300

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Pakistan geçici hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Celil Abbas Jilani’nin daveti üzerine 29 Ocak 2024 tarihinde Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.Aynı zamanda iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak’a kadar görevlerine geri dönmesi konusunda anlaşıldığı da vurgulandı.Açıklamada,” Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın telefon görüşmesinin ardından, Tahran ve İslamabad'ın, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.Suudi Arabistan, Pakistan ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesinden memnunSuudi Arabistan, Pakistan ile İran arasında gerilimin düşürülmesini ve diplomatik ilişkilerin yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile İslamabad arasında gerilimin tırmanmasının ardından İran ve Pakistan'la ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerden birkaç gün sonra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına ve diplomatik ilişkilerin geri dönmesine yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı" ifadesine yer verildi.Suudi Arabistan, tüm anlaşmazlıkların, barış ve diyalog yolunun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması ve iyi komşuluk ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerine göre çözüme kavuşturulmasından yana tutumunu teyit etti.Açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, 17 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasındaki forum kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Pakistan geçici hükümetinin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret edildi.İran ile Pakistan arasındaki gerginlikİran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti.Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı.İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.İran, 15 Ocak’ta da terör örgütleri ve İsrail istihbaratını hedef alma gerekçesiyle Irak’ın kuzeyine füze saldırıları düzenlemişti.Iraklı yöneticiler İran’a sert tepki gösterip gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/pakistan-iran-ile-yasanan-kucuk-sorunlarin-cozumu-diyalog-ve-diplomaside-yatiyor-1079840757.html

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iran, pakistan, diplomasi, büyükelçilik, ortadoğu