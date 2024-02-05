https://sputniknews.com.tr/20240205/otoyollarda-serbest-gecis-donemi-basladi-sistem-nasil-isliyor-1080401277.html
Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?
Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T07:57+0300
2024-02-05T07:57+0300
2024-02-05T08:13+0300
türkiye
serbest geçiş sistemi (sgs)
otoyol
tem otoyolu
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
trafik
istanbul
gişe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369823_60:0:1541:833_1920x0_80_0_0_68e5fbfd88530b4df6758de5ba628f7a.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirtti.6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Uygulamanın İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha yapılması bekleniyor.İstanbul'da hangi gişelerde serbest geçiş sistemi var?Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak" değerlendirmesinde bulundu.Serbest Geçiş sistemi nedir? Nasıl işliyor?Serbest Geçiş Sistemi, para karşılığı geçilen yollar köprüler ve tünellerde trafik akışını yavaşlatmadan ücret tahsil etmeye yarayan düzendir.Elden ele para tahsil edilen gişeler, mekanik para sayma, elektronik kartlı geçiş sistemleri gibi biraz daha otomatik ama gene de geçişi yavaşlatan düzenlerin geçiş noktaları önünde kuyruk oluşmasına sebep olması kaçınılmazdır. Oluşan kuyrukları kısa tutabilmek için gişe sayısının çoğaltılması geniş gişe meydanlarına yer temini, bunların inşası ve çalıştırılması gerekmektedir. Bu yüzden her gün daha az emek ve masrafla çalıştırılan, ve yolcuların beklemesiz ve yavaşlamasız geçişine olanak veren, uzaktan tanıma, otomatik plaka numarası okuma gibi yeni olanakların kullanılması ile Serbest Geçiş Sistemi ortaya çıkmıştır.Kurucusu açısından daha az yer, emek, ve masraf gerektiren, yolcular açısından vakit kaybettirmeyen bu düzenin kusuru bilerek veya yanlışlıkla ödemesiz geçenlerin durdurulmasının pratik olmamasıdır. Ödemeden geçenlerin geçiş ücretini tahsil edebilmek için otomatik plaka okuma, geçişi fotoğrafla belgeleme, tahsili mümkün kılan kanunlara dayanarak kısmen, tam, ya da cezalı meblağları talep etme, bu şekilde oluşan alacakları borç tahsili işiyle uğraşanlara devretme gibi yöntemler kullanılır.Birbirinden bağımsız kurulmuş yöresel serbest geçiş sistemleri işbirliği yapıp birbirlerinin ücretlerini tahsil ederek uzun yol yolcularına ödeme kolaylığı getirebilirler.
https://sputniknews.com.tr/20240201/istanbulda-giseler-kalkiyor-sgs-ile-gecisler-nasil-olacak-1080268463.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369823_245:0:1356:833_1920x0_80_0_0_6b87987fb4eb165cca1537bc649a4fb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul'da gişeler kaldırılacak mı, istanbulda hangi gişeler iptal olacak, sgs ile geçilecek gişeler, sgs ile geçişler nasıl olacak, sgs e-devlet, sgs nedir, serbest geçiş sistemi nedir, serbest geçiş sistemi haberleri, serbest geçiş sistemi e-devlet, serbest geçiş sistemi kayıt, serbest geçiş sistemi başvuru, serbest geçiş sistemi nerelerde
istanbul'da gişeler kaldırılacak mı, istanbulda hangi gişeler iptal olacak, sgs ile geçilecek gişeler, sgs ile geçişler nasıl olacak, sgs e-devlet, sgs nedir, serbest geçiş sistemi nedir, serbest geçiş sistemi haberleri, serbest geçiş sistemi e-devlet, serbest geçiş sistemi kayıt, serbest geçiş sistemi başvuru, serbest geçiş sistemi nerelerde
Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?
07:57 05.02.2024 (güncellendi: 08:13 05.02.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü bildirdi. Peki, sistem nasıl işliyor, ödemeler nasıl alınıyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirtti.
6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Uygulamanın İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha yapılması bekleniyor.
İstanbul'da hangi gişelerde serbest geçiş sistemi var?
Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Serbest Geçiş sistemi nedir? Nasıl işliyor?
Serbest Geçiş Sistemi, para karşılığı geçilen yollar köprüler ve tünellerde trafik akışını yavaşlatmadan ücret tahsil etmeye yarayan düzendir.
Elden ele para tahsil edilen gişeler, mekanik para sayma, elektronik kartlı geçiş sistemleri gibi biraz daha otomatik ama gene de geçişi yavaşlatan düzenlerin geçiş noktaları önünde kuyruk oluşmasına sebep olması kaçınılmazdır. Oluşan kuyrukları kısa tutabilmek için gişe sayısının çoğaltılması geniş gişe meydanlarına yer temini, bunların inşası ve çalıştırılması gerekmektedir. Bu yüzden her gün daha az emek ve masrafla çalıştırılan, ve yolcuların beklemesiz ve yavaşlamasız geçişine olanak veren, uzaktan tanıma, otomatik plaka numarası okuma gibi yeni olanakların kullanılması ile Serbest Geçiş Sistemi ortaya çıkmıştır.
Kurucusu açısından daha az yer, emek, ve masraf gerektiren, yolcular açısından vakit kaybettirmeyen bu düzenin kusuru bilerek veya yanlışlıkla ödemesiz geçenlerin durdurulmasının pratik olmamasıdır. Ödemeden geçenlerin geçiş ücretini tahsil edebilmek için otomatik plaka okuma, geçişi fotoğrafla belgeleme, tahsili mümkün kılan kanunlara dayanarak kısmen, tam, ya da cezalı meblağları talep etme, bu şekilde oluşan alacakları borç tahsili işiyle uğraşanlara devretme gibi yöntemler kullanılır.
Birbirinden bağımsız kurulmuş yöresel serbest geçiş sistemleri işbirliği yapıp birbirlerinin ücretlerini tahsil ederek uzun yol yolcularına ödeme kolaylığı getirebilirler.