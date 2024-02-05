Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?

Türkiye
SON DAKİKA | Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
09:19
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
11:29
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
18:39
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
21:33
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
22:14
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
22:33
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
22:42
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Piyasa değerlerine göre en büyük moda şirketleri
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK'in ocak enflasyonu verileri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240205/otoyollarda-serbest-gecis-donemi-basladi-sistem-nasil-isliyor-1080401277.html
Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?
Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T07:57+0300
2024-02-05T08:13+0300
türkiye
serbest geçiş sistemi (sgs)
otoyol
tem otoyolu
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
trafik
istanbul
gişe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369823_60:0:1541:833_1920x0_80_0_0_68e5fbfd88530b4df6758de5ba628f7a.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirtti.6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Uygulamanın İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha yapılması bekleniyor.İstanbul'da hangi gişelerde serbest geçiş sistemi var?Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak" değerlendirmesinde bulundu.Serbest Geçiş sistemi nedir? Nasıl işliyor?Serbest Geçiş Sistemi, para karşılığı geçilen yollar köprüler ve tünellerde trafik akışını yavaşlatmadan ücret tahsil etmeye yarayan düzendir.Elden ele para tahsil edilen gişeler, mekanik para sayma, elektronik kartlı geçiş sistemleri gibi biraz daha otomatik ama gene de geçişi yavaşlatan düzenlerin geçiş noktaları önünde kuyruk oluşmasına sebep olması kaçınılmazdır. Oluşan kuyrukları kısa tutabilmek için gişe sayısının çoğaltılması geniş gişe meydanlarına yer temini, bunların inşası ve çalıştırılması gerekmektedir. Bu yüzden her gün daha az emek ve masrafla çalıştırılan, ve yolcuların beklemesiz ve yavaşlamasız geçişine olanak veren, uzaktan tanıma, otomatik plaka numarası okuma gibi yeni olanakların kullanılması ile Serbest Geçiş Sistemi ortaya çıkmıştır.Kurucusu açısından daha az yer, emek, ve masraf gerektiren, yolcular açısından vakit kaybettirmeyen bu düzenin kusuru bilerek veya yanlışlıkla ödemesiz geçenlerin durdurulmasının pratik olmamasıdır. Ödemeden geçenlerin geçiş ücretini tahsil edebilmek için otomatik plaka okuma, geçişi fotoğrafla belgeleme, tahsili mümkün kılan kanunlara dayanarak kısmen, tam, ya da cezalı meblağları talep etme, bu şekilde oluşan alacakları borç tahsili işiyle uğraşanlara devretme gibi yöntemler kullanılır.Birbirinden bağımsız kurulmuş yöresel serbest geçiş sistemleri işbirliği yapıp birbirlerinin ücretlerini tahsil ederek uzun yol yolcularına ödeme kolaylığı getirebilirler.
https://sputniknews.com.tr/20240201/istanbulda-giseler-kalkiyor-sgs-ile-gecisler-nasil-olacak-1080268463.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369823_245:0:1356:833_1920x0_80_0_0_6b87987fb4eb165cca1537bc649a4fb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul'da gişeler kaldırılacak mı, istanbulda hangi gişeler iptal olacak, sgs ile geçilecek gişeler, sgs ile geçişler nasıl olacak, sgs e-devlet, sgs nedir, serbest geçiş sistemi nedir, serbest geçiş sistemi haberleri, serbest geçiş sistemi e-devlet, serbest geçiş sistemi kayıt, serbest geçiş sistemi başvuru, serbest geçiş sistemi nerelerde
istanbul'da gişeler kaldırılacak mı, istanbulda hangi gişeler iptal olacak, sgs ile geçilecek gişeler, sgs ile geçişler nasıl olacak, sgs e-devlet, sgs nedir, serbest geçiş sistemi nedir, serbest geçiş sistemi haberleri, serbest geçiş sistemi e-devlet, serbest geçiş sistemi kayıt, serbest geçiş sistemi başvuru, serbest geçiş sistemi nerelerde

Otoyollarda 'serbest geçiş' dönemi başladı: Sistem nasıl işliyor?

07:57 05.02.2024 (güncellendi: 08:13 05.02.2024)
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıGişe, otoyol, Serbest Geçiş Sistemi
Gişe, otoyol, Serbest Geçiş Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü bildirdi. Peki, sistem nasıl işliyor, ödemeler nasıl alınıyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirtti.
6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Uygulamanın İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha yapılması bekleniyor.

İstanbul'da hangi gişelerde serbest geçiş sistemi var?

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Geçiş sistemi nedir? Nasıl işliyor?

Serbest Geçiş Sistemi, para karşılığı geçilen yollar köprüler ve tünellerde trafik akışını yavaşlatmadan ücret tahsil etmeye yarayan düzendir.
Elden ele para tahsil edilen gişeler, mekanik para sayma, elektronik kartlı geçiş sistemleri gibi biraz daha otomatik ama gene de geçişi yavaşlatan düzenlerin geçiş noktaları önünde kuyruk oluşmasına sebep olması kaçınılmazdır. Oluşan kuyrukları kısa tutabilmek için gişe sayısının çoğaltılması geniş gişe meydanlarına yer temini, bunların inşası ve çalıştırılması gerekmektedir. Bu yüzden her gün daha az emek ve masrafla çalıştırılan, ve yolcuların beklemesiz ve yavaşlamasız geçişine olanak veren, uzaktan tanıma, otomatik plaka numarası okuma gibi yeni olanakların kullanılması ile Serbest Geçiş Sistemi ortaya çıkmıştır.
Kurucusu açısından daha az yer, emek, ve masraf gerektiren, yolcular açısından vakit kaybettirmeyen bu düzenin kusuru bilerek veya yanlışlıkla ödemesiz geçenlerin durdurulmasının pratik olmamasıdır. Ödemeden geçenlerin geçiş ücretini tahsil edebilmek için otomatik plaka okuma, geçişi fotoğrafla belgeleme, tahsili mümkün kılan kanunlara dayanarak kısmen, tam, ya da cezalı meblağları talep etme, bu şekilde oluşan alacakları borç tahsili işiyle uğraşanlara devretme gibi yöntemler kullanılır.
Birbirinden bağımsız kurulmuş yöresel serbest geçiş sistemleri işbirliği yapıp birbirlerinin ücretlerini tahsil ederek uzun yol yolcularına ödeme kolaylığı getirebilirler.
Hızlı geçiş sistemi (HGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da gişeler kalkıyor: SGS ile geçişler nasıl olacak?
1 Şubat, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала