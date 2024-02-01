https://sputniknews.com.tr/20240201/istanbulda-giseler-kalkiyor-sgs-ile-gecisler-nasil-olacak-1080268463.html

İstanbul'da gişeler kalkıyor: SGS ile geçişler nasıl olacak?

İstanbul'da gişeler kalkıyor: SGS ile geçişler nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehir içi gişelerin kaldırılmasıyla ilgili bir sistem üzerinde çalışıyor. Buna göre Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T13:49+0300

2024-02-01T13:49+0300

2024-02-01T13:52+0300

türkiye

istanbul

gişe

serbest geçiş sistemi (sgs)

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ulaştırma bakanlığı

trafik

trafik kontrolü

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16 milyon nüfusun bulunduğu İstanbul'da trafik çoğu zaman durma noktasına geliyor. İstanbul trafiğine ilişkin çözüm yolları aranıyor. Trafiği etkileyen unsurlar Ulaştırma Bakanlığı'nın gündeminde.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Şehir içi eski gişeler kaldırılacak, Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye alınacak.İstanbul’un en önemli yollarından biri TEM otoyolu, günün her saatinde trafik oluşuyor. TEM otoyolunda şehrin merkezine girişlerde gişeler var. En fazla trafik işte bu noktalarda oluşuyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından, İstanbul’da trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak ve trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayacak SGS'nin ayrıntıları da paylaşıldı.Hangi gişeler kaldırılacak?Kaldırılacak gişelerden bir tanesi de Ispartakule’de bulunan gişe. Ulaştırma Bakanlığı gişeyi kaldıracak ve yerine serbest geçiş sistemini konumlandıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldıracak.Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulda-yeni-donem-tum-karayollarinda-giseler-kalkacak-1080213920.html

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