https://sputniknews.com.tr/20240201/istanbulda-giseler-kalkiyor-sgs-ile-gecisler-nasil-olacak-1080268463.html
İstanbul'da gişeler kalkıyor: SGS ile geçişler nasıl olacak?
İstanbul'da gişeler kalkıyor: SGS ile geçişler nasıl olacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehir içi gişelerin kaldırılmasıyla ilgili bir sistem üzerinde çalışıyor. Buna göre Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T13:49+0300
2024-02-01T13:49+0300
2024-02-01T13:52+0300
türkiye
istanbul
gişe
serbest geçiş sistemi (sgs)
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ulaştırma bakanlığı
trafik
trafik kontrolü
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16 milyon nüfusun bulunduğu İstanbul'da trafik çoğu zaman durma noktasına geliyor. İstanbul trafiğine ilişkin çözüm yolları aranıyor. Trafiği etkileyen unsurlar Ulaştırma Bakanlığı'nın gündeminde.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Şehir içi eski gişeler kaldırılacak, Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye alınacak.İstanbul’un en önemli yollarından biri TEM otoyolu, günün her saatinde trafik oluşuyor. TEM otoyolunda şehrin merkezine girişlerde gişeler var. En fazla trafik işte bu noktalarda oluşuyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından, İstanbul’da trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak ve trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayacak SGS'nin ayrıntıları da paylaşıldı.Hangi gişeler kaldırılacak?Kaldırılacak gişelerden bir tanesi de Ispartakule’de bulunan gişe. Ulaştırma Bakanlığı gişeyi kaldıracak ve yerine serbest geçiş sistemini konumlandıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldıracak.Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulda-yeni-donem-tum-karayollarinda-giseler-kalkacak-1080213920.html
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istanbul'da gişeler kaldırılacak mı, istanbulda hangi gişeler iptal olacak, sgs ile geçilecek gişeler, sgs ile geçişler nasıl olacak, sgs e-devlet, sgs nedir, serbest geçiş sistemi nedir, serbest geçiş sistemi haberleri, serbest geçiş sistemi e-devlet, serbest geçiş sistemi kayıt, serbest geçiş sistemi başvuru, serbest geçiş sistemi nerelerde
istanbul'da gişeler kaldırılacak mı, istanbulda hangi gişeler iptal olacak, sgs ile geçilecek gişeler, sgs ile geçişler nasıl olacak, sgs e-devlet, sgs nedir, serbest geçiş sistemi nedir, serbest geçiş sistemi haberleri, serbest geçiş sistemi e-devlet, serbest geçiş sistemi kayıt, serbest geçiş sistemi başvuru, serbest geçiş sistemi nerelerde
İstanbul'da gişeler kalkıyor: SGS ile geçişler nasıl olacak?
13:49 01.02.2024 (güncellendi: 13:52 01.02.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehir içi gişelerin kaldırılmasıyla ilgili bir sistem üzerinde çalışıyor. Buna göre Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye alınacak. SGS ile geçişler nasıl olacak,
16 milyon nüfusun bulunduğu İstanbul'da trafik çoğu zaman durma noktasına geliyor. İstanbul trafiğine ilişkin çözüm yolları aranıyor. Trafiği etkileyen unsurlar Ulaştırma Bakanlığı'nın gündeminde.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Şehir içi eski gişeler kaldırılacak, Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye alınacak.
İstanbul’un en önemli yollarından biri TEM otoyolu, günün her saatinde trafik oluşuyor. TEM otoyolunda şehrin merkezine girişlerde gişeler var. En fazla trafik işte bu noktalarda oluşuyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından, İstanbul’da trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak ve trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayacak SGS'nin ayrıntıları da paylaşıldı.
Hangi gişeler kaldırılacak?
Kaldırılacak gişelerden bir tanesi de Ispartakule’de bulunan gişe. Ulaştırma Bakanlığı gişeyi kaldıracak ve yerine serbest geçiş sistemini konumlandıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldıracak.
Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" dedi.