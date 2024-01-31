https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulda-yeni-donem-tum-karayollarinda-giseler-kalkacak-1080213920.html

İstanbul'da yeni dönem: Tüm karayollarında gişeler kalkacak

İstanbul'da yeni dönem: Tüm karayollarında gişeler kalkacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İstanbul'da trafiği rahatlatmak için kara yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı. Ayrıca Uraloğlu, TEM Anadolu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T07:58+0300

2024-01-31T07:58+0300

2024-01-31T07:58+0300

türkiye

karayolları trafik kanunu

karayolları genel müdürlüğü

ücretli karayolları

gişe

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

serbest geçiş sistemi (sgs)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız" dedi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240131/trafik-cezalarinda-yeni-donem-yuzde-25-indirim-icin-sure-degisti-1080213714.html

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karayolları trafik kanunu, karayolları genel müdürlüğü, ücretli karayolları, gişe, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), serbest geçiş sistemi (sgs)