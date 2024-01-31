https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulda-yeni-donem-tum-karayollarinda-giseler-kalkacak-1080213920.html
İstanbul'da yeni dönem: Tüm karayollarında gişeler kalkacak
İstanbul'da yeni dönem: Tüm karayollarında gişeler kalkacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İstanbul'da trafiği rahatlatmak için kara yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı. Ayrıca Uraloğlu, TEM Anadolu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T07:58+0300
2024-01-31T07:58+0300
2024-01-31T07:58+0300
türkiye
karayolları trafik kanunu
karayolları genel müdürlüğü
ücretli karayolları
gişe
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
serbest geçiş sistemi (sgs)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız" dedi ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240131/trafik-cezalarinda-yeni-donem-yuzde-25-indirim-icin-sure-degisti-1080213714.html
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karayolları trafik kanunu, karayolları genel müdürlüğü, ücretli karayolları, gişe, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), serbest geçiş sistemi (sgs)
karayolları trafik kanunu, karayolları genel müdürlüğü, ücretli karayolları, gişe, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), serbest geçiş sistemi (sgs)
İstanbul'da yeni dönem: Tüm karayollarında gişeler kalkacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İstanbul'da trafiği rahatlatmak için kara yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı. Ayrıca Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemi (SGS) kurduklarını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız" dedi ve ekledi:
"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. SGS'yi önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."