https://sputniknews.com.tr/20240131/trafik-cezalarinda-yeni-donem-yuzde-25-indirim-icin-sure-degisti-1080213714.html

Trafik cezalarında yeni dönem: Yüzde 25 indirim için süre değişti

Trafik cezalarında yeni dönem: Yüzde 25 indirim için süre değişti

Trafik cezalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T07:47+0300

2024-01-31T07:47+0300

2024-01-31T07:47+0300

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2024 yılıyla birlikte trafik cezalarında fiyat artışına gidilmiş, pek çok kural ihlalinin cezası yükseltilmişti.İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesi'nde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.Trafik cezası nasıl ödenir?Trafik cezalarını ödemek için PTT veya anlaşmalı banka şubelerine fiziksel olarak başvurabilirsiniz. Vergi dairesine giderek ödeme yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı uygulamalarından veya sitelerinden, İnteraktif Vergi Dairesi sitesinden ve e-Devlet üzerinden online olarak trafik cezası ödemesi gerçekleştirebilirsiniz.İndirimli trafik cezası süresiTrafik cezalarını belirlenen süre içinde ödemeniz durumunda indirimli ödeme avantajından yararlanabilirsiniz. Cezanın kesildiği gün de dahil olmak üzere 15 gün içerisinde ödeme yapılması halinde yüzde 25 oranında bir ceza indirimi uygulanıyordu. Bu süre son kararla birlikte 1 aya çıkmış oldu. Yani 2024 yılında trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı.Örneğin, zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan bir sürücüye kesilen ceza 436 TL ise, bu ceza 15 gün içinde ödendiğinde 327 TL'ye düşer. Bu durumda, 436 TL'nin yüzde 25'i olan 109 TL indirim uygulanarak ödeme tutarı 327 TL olur.

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