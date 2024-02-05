https://sputniknews.com.tr/20240205/osman-muftuoglu-acikladi-en-guclu-antioksidan-silahiniz-glutatyondur-1080407738.html
Osman Müftüoğlu açıkladı: En güçlü antioksidan silahınız glutatyondur
Osman Müftüoğlu açıkladı: En güçlü antioksidan silahınız glutatyondur
Osman Müftüoğlu, 'sağlığınız için 5 tavsiye' diyerek bağışıklığı kuvvetlendirici besinleri açıkladı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T10:30+0300
2024-02-05T10:30+0300
2024-02-05T10:30+0300
türkiye
soğuk
soğuk algınlığı
osman müftüoğlu
sağlık
salgın
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Osman Müftüoğlu, son dönemde soğuk algınlığı konusunda bir salgın olduğuna dikkat çekti ve bağışıklık güçlendirici besinleri açıkladı.Müftüoğlu'nun bugünkü yazısında şunlar vardı:
https://sputniknews.com.tr/20230224/sudafed-ve-nurofen-ilaclari-beyin-rahatsizliklariyla-iliskili-olabilecegi-suphesiyle-yasaklanabilir-1067449482.html
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soğuk, soğuk algınlığı, osman müftüoğlu, sağlık, salgın
soğuk, soğuk algınlığı, osman müftüoğlu, sağlık, salgın
Osman Müftüoğlu açıkladı: En güçlü antioksidan silahınız glutatyondur
Osman Müftüoğlu, 'sağlığınız için 5 tavsiye' diyerek bağışıklığı kuvvetlendirici besinleri açıkladı.
Osman Müftüoğlu, son dönemde soğuk algınlığı konusunda bir salgın olduğuna dikkat çekti ve bağışıklık güçlendirici besinleri açıkladı.
Müftüoğlu'nun bugünkü yazısında
şunlar vardı:
"ÖNERİ 1- En güçlü antioksidan silahınız glutatyondur, bu molekülün aktif formu (GSH) antioksidan sistemimizin patronu kabul edilir. ÖNERİ 2- Sigara içmenin mühim bir zararı da C vitamini depolarınızı boşaltmasıdır. Her bir sigara en az 50 mg. C vitamini kaybına sebep olur. ÖNERİ 3- Alkol kullanımı en güçlü antioksidan savunma silahımız sayılan glutatyonumuzu süratle tüketir. Sigaranın da glutatyon azaltıcı olduğu kesinleşti. ÖNERİ 4- Diğer antioksidanların yani C ve E vitaminin, alfa lipoik asit ve koenzimin, çinko veya selenyumun görevleri ise, elektronlarını (zararlı serbest radikale vererek) kaybettiği için okside olmuş yani etkinliği kaybolmuş glutatyonu yeniden canlandırmak için ona elektron transferi yapmaktır. ÖNERİ 5- Bu nedenle C vitamini, alfa lipoik asit, E vitamini, koenzim veya N-Asetil Sistein takviyeleri bedendeki glutatyon düzeyini yükseltebilmektedir."