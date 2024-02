Osman Müftüoğlu açıkladı: En güçlü antioksidan silahınız glutatyondur

"ÖNERİ 1- En güçlü antioksidan silahınız glutatyondur, bu molekülün aktif formu (GSH) antioksidan sistemimizin patronu kabul edilir. ÖNERİ 2- Sigara içmenin mühim bir zararı da C vitamini depolarınızı boşaltmasıdır. Her bir sigara en az 50 mg. C vitamini kaybına sebep olur. ÖNERİ 3- Alkol kullanımı en güçlü antioksidan savunma silahımız sayılan glutatyonumuzu süratle tüketir. Sigaranın da glutatyon azaltıcı olduğu kesinleşti. ÖNERİ 4- Diğer antioksidanların yani C ve E vitaminin, alfa lipoik asit ve koenzimin, çinko veya selenyumun görevleri ise, elektronlarını (zararlı serbest radikale vererek) kaybettiği için okside olmuş yani etkinliği kaybolmuş glutatyonu yeniden canlandırmak için ona elektron transferi yapmaktır. ÖNERİ 5- Bu nedenle C vitamini, alfa lipoik asit, E vitamini, koenzim veya N-Asetil Sistein takviyeleri bedendeki glutatyon düzeyini yükseltebilmektedir."