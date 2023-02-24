https://sputniknews.com.tr/20230224/sudafed-ve-nurofen-ilaclari-beyin-rahatsizliklariyla-iliskili-olabilecegi-suphesiyle-yasaklanabilir-1067449482.html

Sudafed ve Nurofen ilaçları beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle yasaklanabilir

Sudafed ve Nurofen ilaçları beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle yasaklanabilir

İngiliz ve Avrupalı sağlık uzmanları, Sudafed ve Nurofen gibi soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının etken maddelerinden birinin iki nadir beyin rahatsızlığıyla... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T10:46+0300

2023-02-24T10:46+0300

2023-02-24T10:51+0300

yaşam

nurofen

grip

soğuk algınlığı

ilaç

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Yaygın olarak kullanılan Benylin, Nurofen ve Day Nurse gibi grip ve soğuk algınlığı ilaçları, nadir görülen bir dizi beyin rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle mercek altında.İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), mevcut delilleri gözden geçirdiklerini ve inceleme neticesinde psödoefedrin ilaçlarla ilgili kuralların değişmesi gerekip gerekmediğine karar verileceğini belirtti.İlaçlar, burun tıkanıklığına neden olan sinüslerdeki şişmiş kan damarlarını daraltarak etki gösteriyor, ancak beyni etkileyebilen iki rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğinden endişe ediliyor.Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) sağlık uzmanları da birkaç hafta önce ilaçlarla ilgili kendi incelemesini başlattı.EMA'nın açıklamasında 'beyindeki kan damarlarını etkileyen posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) ve reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) riskine ilişkin endişelerin ardından alındığı' kaydedildi.Yetkililer, psödoefedrin içeren ilaçlar kullanan kişilerde 'PRES ve RCVS vakası' olup olmadığını doğrulamadı.Söz konusu hastalıklar beyne giden kan akışının azalmasına yol açarak ölüme neden olabilir.İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'ne (NHS) göre PRES'in baş ağrısı, görme bozuklukları, zihinsel değişiklikler, nöbetler ve hatta beyinde şişme gibi bir dizi semptomu bulunuyor.'Faydaların risklerden daha ağır bastığından emin olmaya çalışıyoruz'Mirror gazetesine demeç veren MHRA sözcüsü, "Faydaların risklerden daha ağır bastığından emin olmak için tüm ilaçların güvenliğini yakından izliyoruz, halkın güvenliği bizim en önemli önceliğimiz" ifadelerini kullandı.Yetkili, "Psödoefedrin içeren ilaçların kullanımı ve bu ilaçlarla çok nadiren bildirilen posterior reversible ensefalopati sendromu ve reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu riski ile ilgili mevcut kanıtları gözden geçiriyoruz. Uygun olduğunda daha fazla tavsiyede bulunacağız" dedi.Ayrıca yetkili, ilaçla ilgili endişesi olanların sağlık uzmanlarından tavsiye alması yönünde çağrı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230119/uzmanlar-uyardi-domuz-gribinde-ilk-72-saate-dikkat-1065917004.html

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nurofen, grip, soğuk algınlığı, ilaç