https://sputniknews.com.tr/20240205/mossada-para-karsiligi-bilgi-saglayan-7-supheliye-tutuklama-talebi-1080434054.html

MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheliye tutuklama talebi

MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheliye tutuklama talebi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T17:15+0300

2024-02-05T17:15+0300

2024-02-05T17:15+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Burada cumhuriyet savcısına ifade veren 9 şüpheliden 7'si tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Ne olmuştu?MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirleyen MİT, yaptığı çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 7'si yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/mit-7-ajanin-yakalandigini-duyurmustu-iran-28-ulkede-bircok-mossad-casusunu-ifsaettigini-acikladi-1080308292.html

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mit, mossad, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri