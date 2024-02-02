https://sputniknews.com.tr/20240202/mit-7-ajanin-yakalandigini-duyurmustu-iran-28-ulkede-bircok-mossad-casusunu-ifsaettigini-acikladi-1080308292.html

MİT, 7 ajanın yakalandığını duyurmuştu: İran 28 ülkede birçok MOSSAD casusunu ifşa ettiğini açıkladı

MİT, 7 ajanın yakalandığını duyurmuştu: İran 28 ülkede birçok MOSSAD casusunu ifşa ettiğini açıkladı

İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca 'casus ve teröristin' tespit edildiğini iddia etti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T12:42+0300

2024-02-02T12:42+0300

2024-02-02T12:59+0300

israil- filistin çatışması

iran

mossad

israil

mit

türkiye

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İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 28 ülkede İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı onlarca casus ve terörist açığa çıkarıldı.Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde de Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edildiği öne sürülen kişiler hakkında da gözaltı ve adli işlem yapıldığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/mitten-mossad-operasyonu-ozel-dedektifler-araciligiyla-bilgi-satanlar-gozaltina-alindi-1080296515.html

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