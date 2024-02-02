https://sputniknews.com.tr/20240202/mit-7-ajanin-yakalandigini-duyurmustu-iran-28-ulkede-bircok-mossad-casusunu-ifsaettigini-acikladi-1080308292.html
MİT, 7 ajanın yakalandığını duyurmuştu: İran 28 ülkede birçok MOSSAD casusunu ifşa ettiğini açıkladı
MİT, 7 ajanın yakalandığını duyurmuştu: İran 28 ülkede birçok MOSSAD casusunu ifşa ettiğini açıkladı
İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca 'casus ve teröristin' tespit edildiğini iddia etti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:42+0300
2024-02-02T12:42+0300
2024-02-02T12:59+0300
israil- filistin çatışması
iran
mossad
israil
mit
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077115292_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e7c190818f98210b43c9871a717dc69.jpg
İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 28 ülkede İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı onlarca casus ve terörist açığa çıkarıldı.Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde de Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edildiği öne sürülen kişiler hakkında da gözaltı ve adli işlem yapıldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/mitten-mossad-operasyonu-ozel-dedektifler-araciligiyla-bilgi-satanlar-gozaltina-alindi-1080296515.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077115292_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33a7690e73742a4e9f704106add52bf7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, mossad, israil, mit, türkiye
iran, mossad, israil, mit, türkiye
MİT, 7 ajanın yakalandığını duyurmuştu: İran 28 ülkede birçok MOSSAD casusunu ifşa ettiğini açıkladı
12:42 02.02.2024 (güncellendi: 12:59 02.02.2024)
İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca 'casus ve teröristin' tespit edildiğini iddia etti.
İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 28 ülkede İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı onlarca casus ve terörist açığa çıkarıldı.
Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde de Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edildiği öne sürülen kişiler hakkında da gözaltı ve adli işlem yapıldığı aktarıldı.