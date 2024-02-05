https://sputniknews.com.tr/20240205/merkez-bankasi-turk-lirasi-zorunlu-karsiliklara-faiz-uygulayacak-1080398662.html

Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T00:14+0300

2024-02-05T00:14+0300

2024-02-05T00:14+0300

ekonomi

merkez bankası

türk lirası

kur korumalı mevduat (kkm)

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TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı.Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

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merkez bankası, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)