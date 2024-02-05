https://sputniknews.com.tr/20240205/merkez-bankasi-turk-lirasi-zorunlu-karsiliklara-faiz-uygulayacak-1080398662.html
Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T00:14+0300
2024-02-05T00:14+0300
2024-02-05T00:14+0300
ekonomi
merkez bankası
türk lirası
kur korumalı mevduat (kkm)
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TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı.Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240204/tcmb-baskani-karahan-enflasyon-gorunumunde-herhangi-bir-bozulmaya-kesinlikle-izin-vermeyecegiz-1080371520.html
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merkez bankası, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)
merkez bankası, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)
Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.
TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı.
Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.
Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.