https://sputniknews.com.tr/20240204/tcmb-baskani-karahan-enflasyon-gorunumunde-herhangi-bir-bozulmaya-kesinlikle-izin-vermeyecegiz-1080371520.html

Karahan'dan ilk açıklama: Merkez Bankamızın önceliği fiyat istikrarını sağlamak

Karahan'dan ilk açıklama: Merkez Bankamızın önceliği fiyat istikrarını sağlamak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T15:05+0300

2024-02-04T15:05+0300

2024-02-04T15:41+0300

merkez bankası

son dakika

enflasyon

ekonomi

dezenflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.TCMB'den yapılan duyuruda, 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na, 28 Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Fatih Karahan'ın atandığı hatırlatıldı.Duyuruya göre, Karahan, göreve atanmasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu:Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

https://sputniknews.com.tr/20240202/fatih-karahan-kimdir-1080333802.html

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