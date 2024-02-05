https://sputniknews.com.tr/20240205/meb-duyurdu-tum-okullarda-1-dakikalik-saygi-durusunda-bulunulacak-1080433101.html
MEB duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
MEB duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:43+0300
2024-02-05T16:43+0300
2024-02-05T16:52+0300
türkiye
deprem
saygı duruşu
meb
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi.Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/valilik-duyurdu-egitime-bir-gun-ara-verildi-1080431656.html
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deprem, saygı duruşu, meb
deprem, saygı duruşu, meb
MEB duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
16:43 05.02.2024 (güncellendi: 16:52 05.02.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi.
Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.