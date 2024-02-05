https://sputniknews.com.tr/20240205/kd---gaziantepte-bulunan-zeugma-muzesi-6-subat-depremlerinin-yildonumunde-yeniden-goruntulendi-1080390843.html
Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeniden görüntülendi
Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeniden görüntülendi
2011 yılında açılan ve dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi özelliğine sahip olan Zeugma Mozaik Müzesi, 6 Şubat deprem felaketi üzerinden 1 yıl geçtikten... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T13:52+0300
2024-02-05T13:52+0300
2024-02-05T14:52+0300
video
zeugma çingene kızı mozaiği
zeugma
zeugma mozaikleri
kemal çeber
zeugma mozaik müzesi
6 şubat depremlerinin 1. yılı
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1 Şubat 2024 tarihinde Sputnik tarafından kaydedilen görüntülerde, müzenin sorunsuz bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiği görülüyor. Gaziantep inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında yaşanan son gelişmeleri açıklayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ''Zeugma müzesi yaşanan deprem sonrası sadece iki, üç ay kadar kapalı kaldı. Dünya insanlığına yeniden kazandırdığımız müzemiz ziyaretçilere açıktır'' sözlerine yer verdi. Zeugma'nın simgesi haline gelen eser olarak öne çıkan Çingene Kızı Mozaiği, 1992 yılında yapılan kazı sonrası çıkarılmıştı.6 Şubat deprem felaketinin 1. yıldönümüKahramanmaraş merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurmuştu. İlk olarak Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, aynı büyüklükteki 1939 Erzincan depreminden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre depremlerde 50 binden fazla kişi öldü. Yaşanan felaketin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.
zeugma mozaik müzesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Kerimcan Malaz
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Kerimcan Malaz
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080391330_345:0:1926:1186_1920x0_80_0_0_279eaf89136df293b3a43badbf202fb9.png
Zeugma Mozaik Müzesi
Zeugma Mozaik Müzesi
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
video, zeugma çingene kızı mozaiği, zeugma, zeugma mozaikleri, kemal çeber, zeugma mozaik müzesi, видео
video, zeugma çingene kızı mozaiği, zeugma, zeugma mozaikleri, kemal çeber, zeugma mozaik müzesi, видео
Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeniden görüntülendi
13:52 05.02.2024 (güncellendi: 14:52 05.02.2024)
2011 yılında açılan ve dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi özelliğine sahip olan Zeugma Mozaik Müzesi, 6 Şubat deprem felaketi üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yeniden görüntülendi.
1 Şubat 2024 tarihinde Sputnik tarafından kaydedilen görüntülerde, müzenin sorunsuz bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiği görülüyor.
Gaziantep inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında yaşanan son gelişmeleri açıklayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ''Zeugma müzesi yaşanan deprem sonrası sadece iki, üç ay kadar kapalı kaldı. Dünya insanlığına yeniden kazandırdığımız müzemiz ziyaretçilere açıktır'' sözlerine yer verdi.
Zeugma'nın simgesi haline gelen eser olarak öne çıkan Çingene Kızı Mozaiği, 1992 yılında yapılan kazı sonrası çıkarılmıştı.
6 Şubat deprem felaketinin 1. yıldönümü
Kahramanmaraş
merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler,
Türkiye’nin 11 şehrini vurmuştu. İlk olarak Pazarcık
ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki
deprem, aynı büyüklükteki 1939 Erzincan
depreminden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem
olarak kayıtlara geçti.
Resmi rakamlara göre depremlerde 50 binden fazla kişi öldü. Yaşanan felaketin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.