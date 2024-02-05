https://sputniknews.com.tr/20240205/kd---gaziantepte-bulunan-zeugma-muzesi-6-subat-depremlerinin-yildonumunde-yeniden-goruntulendi-1080390843.html

Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeniden görüntülendi

Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeniden görüntülendi

2011 yılında açılan ve dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi özelliğine sahip olan Zeugma Mozaik Müzesi, 6 Şubat deprem felaketi üzerinden 1 yıl geçtikten... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T13:52+0300

2024-02-05T13:52+0300

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video

zeugma çingene kızı mozaiği

zeugma

zeugma mozaikleri

kemal çeber

zeugma mozaik müzesi

6 şubat depremlerinin 1. yılı

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1 Şubat 2024 tarihinde Sputnik tarafından kaydedilen görüntülerde, müzenin sorunsuz bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiği görülüyor. Gaziantep inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında yaşanan son gelişmeleri açıklayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ''Zeugma müzesi yaşanan deprem sonrası sadece iki, üç ay kadar kapalı kaldı. Dünya insanlığına yeniden kazandırdığımız müzemiz ziyaretçilere açıktır'' sözlerine yer verdi. Zeugma'nın simgesi haline gelen eser olarak öne çıkan Çingene Kızı Mozaiği, 1992 yılında yapılan kazı sonrası çıkarılmıştı.6 Şubat deprem felaketinin 1. yıldönümüKahramanmaraş merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurmuştu. İlk olarak Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, aynı büyüklükteki 1939 Erzincan depreminden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre depremlerde 50 binden fazla kişi öldü. Yaşanan felaketin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.

zeugma mozaik müzesi

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2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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