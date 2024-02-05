https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremlerinde-hasar-goren-gaziantep-kalesi-depremin-yil-donumunde-yeniden-goruntulendi-1080394068.html
6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep Kalesi depremin yıl dönümünde yeniden görüntülendi
6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep Kalesi depremin yıl dönümünde yeniden görüntülendi
Sputnik, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyon çalışmaları devam eden Gaziantep Kalesi'ni depremin yıl dönümünde görüntüledi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T15:24+0300
2024-02-05T15:24+0300
2024-02-05T15:24+0300
video
gaziantep kalesi
gaziantep
deprem
6 şubat depremlerinin 1. yılı
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6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Gaziantep'in turizm simgelerinden olan Gaziantep Kalesi, 1 yıl sonra yeniden görüntülendi. Sputnik tarafından kaydedilen görüntülerde, Gaziantep Kalesi'nin etrafında restorasyon çalışmalarının devam ettiği anlar yer alıyor. Duvarları ve burçlarından hasar alan Kale'nin restorasyon çalışması depremin yaşandığı tarihten 5 ay sonra başlamıştı. Fimaş Yapı isimli firma tarafından restorasyon çalışmaları yürütülen Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında takip ediliyor.6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyon süreci devam ediyorKahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 6 bin yıllık geçmişe sahip Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla yeniden turizme kazandırılmaya çalışılıyor.Deprem sonrası kalenin duvar ve burçlarında ağır hasar ortaya çıkmıştı.Yaklaşık olarak 25 metre yükseklikte yer alan Gaziantep Kalesi'nde onarım çalışmaları geçen yılın mayıs ayından beri sürüyor.Depremde 6 bin 653 AFAD gönüllüsü Gaziantep'te görev aldıGaziantep Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, kentte 3 bin 841 yıkık, 5 bin 517 binada orta hasar ve 14 bin 319 binada ağır hasar yaşandığı belirtildi.Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 32 bin 403 adet çadırda toplam 129 bin 612 depremzedeye barınma sağlandığını açıkladı.
gaziantep kalesi
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080393909_190:0:1310:840_1920x0_80_0_0_79771ae7e43a498b1be67c915a8f0fae.png
Gaziantep Kalesi
Gaziantep Kalesi
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MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
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video, gaziantep kalesi, gaziantep, deprem, видео
video, gaziantep kalesi, gaziantep, deprem, видео
6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep Kalesi depremin yıl dönümünde yeniden görüntülendi
Sputnik, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyon çalışmaları devam eden Gaziantep Kalesi'ni depremin yıl dönümünde görüntüledi.
6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Gaziantep'in turizm simgelerinden olan Gaziantep Kalesi, 1 yıl sonra yeniden görüntülendi.
Sputnik tarafından kaydedilen görüntülerde, Gaziantep Kalesi'nin etrafında restorasyon çalışmalarının devam ettiği anlar yer alıyor.
Duvarları ve burçlarından hasar alan Kale'nin restorasyon çalışması depremin yaşandığı tarihten 5 ay sonra başlamıştı.
Fimaş Yapı isimli firma tarafından restorasyon çalışmaları yürütülen Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında takip ediliyor.
6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyon süreci devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 6 bin yıllık geçmişe sahip Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla yeniden turizme kazandırılmaya çalışılıyor.
Deprem sonrası kalenin duvar ve burçlarında ağır hasar ortaya çıkmıştı.
Yaklaşık olarak 25 metre yükseklikte yer alan Gaziantep Kalesi'nde onarım çalışmaları geçen yılın mayıs ayından beri sürüyor.
Depremde 6 bin 653 AFAD gönüllüsü Gaziantep'te görev aldı
Gaziantep Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, kentte 3 bin 841 yıkık, 5 bin 517 binada orta hasar ve 14 bin 319 binada ağır hasar yaşandığı belirtildi.
Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 32 bin 403 adet çadırda toplam 129 bin 612 depremzedeye barınma sağlandığını açıkladı.