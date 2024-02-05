https://sputniknews.com.tr/20240205/kazakistan-hukumeti-istifa-etti-1080418310.html

Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in mevcut hükümetin istifasını kabul ettiği bildirilirken, Roman Sklyar’ın geçici olarak başbakanlık görevini... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T13:47+0300

2024-02-05T13:47+0300

2024-02-05T13:52+0300

dünya

kazakistan

hükümet

kasım cömert tokayev

istifa

bakanlar kurulu

başbakan

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Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 70. Maddesi uyarınca hükümetin istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş, Başbakanlık görevini yerine getirmek üzere geçici olarak Roman Sklyar’ın atanmasına karar verilmiştir” denildi.Aynı zamanda Bakanlar Kurulu üyelerine, yeni hükümetin onaylanmasına kadar görevlerini yerine getirmeye devam etmeleri talimatı verilirken, bir önceki başbakan Alihan Smaylov Ocak 2022'de başbakan olarak atanmış ve Mart 2023'te yeniden bu göreve getirilmişti.Başbakanlık görevini geçici olarak yürütecek olan Sklyar ise istifa eden kabinede başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240103/kazakistan-lideri-tokayev-dunyada-hicbir-sorun-rusya-olmadan-cozulemez-1079278125.html

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kazakistan, hükümet, kasım cömert tokayev, istifa, bakanlar kurulu, başbakan