https://sputniknews.com.tr/20240205/kahramanmaras-ilce-kaymakami-evinde-olu-bulundu-1080412368.html
Kahramanmaraş'ta ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, kaymakamın ölüm nedenini belirlemek için inceleme... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T11:53+0300
2024-02-05T11:53+0300
2024-02-05T12:12+0300
türkiye
ölü
kaymakam
ilçe
kahramanmaraş
mesut coşkun
ölüm
intihar
cinayet
silah
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Başından vurulmuş halde bulunduPolis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İnceleme başlatıldıPolis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/chp-osmaniye-il-baskani-doguscu-hayatini-kaybetti-1080410638.html
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mesut coşkun kimdir, kahramanmaraş kaymakam, kaymakam öldü, ölen kaymakam, kaymakam neden öldü
Kahramanmaraş'ta ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu
11:53 05.02.2024 (güncellendi: 12:12 05.02.2024)
Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, kaymakamın ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.
Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Başından vurulmuş halde bulundu
Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.