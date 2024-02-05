https://sputniknews.com.tr/20240205/kahramanmaras-ilce-kaymakami-evinde-olu-bulundu-1080412368.html

Kahramanmaraş'ta ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, kaymakamın ölüm nedenini belirlemek için inceleme... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ölü

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ilçe

kahramanmaraş

mesut coşkun

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intihar

cinayet

silah

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Başından vurulmuş halde bulunduPolis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İnceleme başlatıldıPolis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/chp-osmaniye-il-baskani-doguscu-hayatini-kaybetti-1080410638.html

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