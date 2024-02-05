https://sputniknews.com.tr/20240205/chp-osmaniye-il-baskani-doguscu-hayatini-kaybetti-1080410638.html
CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü hayatını kaybetti
CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü hayatını kaybetti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T11:26+0300
2024-02-05T11:26+0300
2024-02-05T11:26+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kalp krizi
mehmet orhun döğüşcü
vefat
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Döğüşcü, dün Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreni için gittiği Çona köyünde fenalaştı.Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döğüşcü'nün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.Yoğun bakım servisine alınan Döğüşcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Döğüşcü'nün cenazesi, bugün Kadirli ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240130/chp-listesinden-milletvekili-secilmisti-istanbul-icin-adayligini-duyuracak-1080172680.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kalp krizi, mehmet orhun döğüşcü, vefat
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kalp krizi, mehmet orhun döğüşcü, vefat
CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü hayatını kaybetti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Döğüşcü, dün Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreni için gittiği Çona köyünde fenalaştı.
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döğüşcü'nün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Yoğun bakım servisine alınan Döğüşcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Döğüşcü'nün cenazesi, bugün Kadirli ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.