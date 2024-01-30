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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240130/chp-listesinden-milletvekili-secilmisti-istanbul-icin-adayligini-duyuracak-1080172680.html
CHP listesinden milletvekili seçilmişti: 'İstanbul için adaylığını duyuracak'
CHP listesinden milletvekili seçilmişti: 'İstanbul için adaylığını duyuracak'
Yerel seçimlere 60 gün gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak şu... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T07:41+0300
2024-01-30T07:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
istanbul
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Yerel seçimler için İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 4 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi. Gazeteci İstmail Saymaz, Sözcü TV'deki canlı yayında İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un İstanbul'dan aday olacağını söyledi.Saymaz, "Cemal Enginyurt'la konuştum. 'İstanbul'dan aday olacağım' dedi. Kendisine tavsiye etmediğimi söyledim. Çünkü o da CHP listesinden İstanbul milletvekili seçilmiş bir isim" dedi.Aday olmak istediğini söylemiştiEnginyurt, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240129/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugay-oldu-1080170273.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, istanbul
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, istanbul

CHP listesinden milletvekili seçilmişti: 'İstanbul için adaylığını duyuracak'

07:41 30.01.2024
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA
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Yerel seçimlere 60 gün gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak şu ana kadar 4 parti adayını açıklarken, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da İstanbul'dan aday olma kararı aldığı iddia edildi.
Yerel seçimler için İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 4 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.
Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi. Gazeteci İstmail Saymaz, Sözcü TV'deki canlı yayında İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un İstanbul'dan aday olacağını söyledi.
Saymaz, "Cemal Enginyurt'la konuştum. 'İstanbul'dan aday olacağım' dedi. Kendisine tavsiye etmediğimi söyledim. Çünkü o da CHP listesinden İstanbul milletvekili seçilmiş bir isim" dedi.

Aday olmak istediğini söylemişti

Enginyurt, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi" diye konuşmuştu.
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
POLİTİKA
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
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