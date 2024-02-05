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İzmir'de tarihi vurgun: 2,5 milyarlık holding sahibi kayıplara karıştı
İzmir'de tarihi vurgun: 2,5 milyarlık holding sahibi kayıplara karıştı
İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T15:27+0300
2024-02-05T15:27+0300
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Ocakçı sırra kadem basarken, holding binasının girişindeki levhaların kaldırıldığı ve holding binasına kiralık pankartı asıldığı görüldü. Ayrıca, Sedat Ocakçı ile birlikte 8 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtilirken, Ocakçı ise yapmış olduğu bir video paylaşımında mağdurlara, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” dedi.Dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’i halka arz eden girişimci Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding de, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti.Binlerce mağdurun arasında şirket çalışanları da varKonuyla ilgili İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmaların sürdüğü, konu kapsamında binlerce mağdurdan 25’e yakın kişinin emniyete gelerek ifade verdikleri öğrenildi. 25 kişinin en az 15 milyona yakın parası çalındıSöz konusu 25’e yakın mağdurun,15 milyona yakın parasının ortadan kaybolduğu, bunun yanı sıra şirket çalışanlarının da vurgundan payını aldığı ortaya çıktı. Şirket çalışanlarından olan bir mağdurun, ‘borç’ ibaresi adı altında danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen firmanın hesabına 700 bin lira para gönderdiği belirtildi.Holding sahibiyle birlikte 8 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağıOcakçı Holding’in, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında izni olmadığı öğrenilirken, holding sahibi Sedat Ocakçı’yla birlikte tespit edilen şirket çalışını toplamda 8 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtildi. Ayrıca, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu şirketi kurulduğu tarih olan Ocak 2023 yılından bu yana takibe aldığı da edinilen bilgilerin arasında yer aldı.Holding sahibi de kayıplara karıştı, holding binası kiraya çıkarıldıİzmir tarihinin en büyük vurgunlarından birisi olan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından daha önce çekmiş olduğu video ile sosyal medyadan mağdurlara seslenen holding sahibi Sedat Ocakçı’dan da yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı öğrenildi. Holdingin Çiğli'deki binasının ise geçtiğimiz hafta boşaltıldığı öğrenilirken, levhalarının indirildiği ve holding binasının mülk sahibi tarafından kiraya çıkarıldığı girişe asılan pankart ile görüldü.'O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak'Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” ifadelerini kullandı
https://sputniknews.com.tr/20240102/ankarada-profesorlerin-simulasyon-vurgunu-iddiasi-55-milyon-lira-topladilar-1079254816.html
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izmir, vurgun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
izmir, vurgun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık

İzmir'de tarihi vurgun: 2,5 milyarlık holding sahibi kayıplara karıştı

15:27 05.02.2024
© -AW135230OCAKÇI HOLDİNG'İN SAHİBİ SEDAT OCAKÇI (/İZMİR-İHA)
OCAKÇI HOLDİNG'İN SAHİBİ SEDAT OCAKÇI (/İZMİR-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© -AW135230
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İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamıyor.
Ocakçı sırra kadem basarken, holding binasının girişindeki levhaların kaldırıldığı ve holding binasına kiralık pankartı asıldığı görüldü. Ayrıca, Sedat Ocakçı ile birlikte 8 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtilirken, Ocakçı ise yapmış olduğu bir video paylaşımında mağdurlara, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” dedi.
Dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’i halka arz eden girişimci Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding de, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti.

Binlerce mağdurun arasında şirket çalışanları da var

Konuyla ilgili İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmaların sürdüğü, konu kapsamında binlerce mağdurdan 25’e yakın kişinin emniyete gelerek ifade verdikleri öğrenildi.

25 kişinin en az 15 milyona yakın parası çalındı

Söz konusu 25’e yakın mağdurun,15 milyona yakın parasının ortadan kaybolduğu, bunun yanı sıra şirket çalışanlarının da vurgundan payını aldığı ortaya çıktı. Şirket çalışanlarından olan bir mağdurun, ‘borç’ ibaresi adı altında danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen firmanın hesabına 700 bin lira para gönderdiği belirtildi.

Holding sahibiyle birlikte 8 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağı

Ocakçı Holding’in, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında izni olmadığı öğrenilirken, holding sahibi Sedat Ocakçı’yla birlikte tespit edilen şirket çalışını toplamda 8 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtildi. Ayrıca, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu şirketi kurulduğu tarih olan Ocak 2023 yılından bu yana takibe aldığı da edinilen bilgilerin arasında yer aldı.

Holding sahibi de kayıplara karıştı, holding binası kiraya çıkarıldı

İzmir tarihinin en büyük vurgunlarından birisi olan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından daha önce çekmiş olduğu video ile sosyal medyadan mağdurlara seslenen holding sahibi Sedat Ocakçı’dan da yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı öğrenildi. Holdingin Çiğli'deki binasının ise geçtiğimiz hafta boşaltıldığı öğrenilirken, levhalarının indirildiği ve holding binasının mülk sahibi tarafından kiraya çıkarıldığı girişe asılan pankart ile görüldü.

'O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak'

Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” ifadelerini kullandı
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Ankara’da profesörlerin simülasyon vurgunu iddiası: 55 milyon lira topladılar
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