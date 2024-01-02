https://sputniknews.com.tr/20240102/ankarada-profesorlerin-simulasyon-vurgunu-iddiasi-55-milyon-lira-topladilar-1079254816.html

Ankara’da profesörlerin simülasyon vurgunu iddiası: 55 milyon lira topladılar

Ankara’da profesörlerin simülasyon vurgunu iddiası: 55 milyon lira topladılar

Ankara’da iki profesör, milyonlarca liralık simülasyon vurgunu iddiasıyla davalık oldu. Türkiye’de tıp alanında simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 55... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T13:09+0300

2024-01-02T13:09+0300

2024-01-02T13:09+0300

türkiye

profesör

dolandırıcılık

vurgun

ankara

mahkeme

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Ankara’da yayıncılık ve medical eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy tarafından, Türkiye’de tıp alanında simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 500 bin euro dolandırıldığını iddia etti.Olayı yargıya taşıyan Gürbüz, profesör çiftten davacı oldu. Vurgun iddiasına ilişkin dava, Ankara 6. Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.Sabah gazetesinin haberine göre, milyonlarca liralık vurgun şöyle gelişti:Prof. Dr. Mehmet Ersoy, 2016 yılında Ankara’da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz’le irtibat kurdu.Ersoy, yazdığı anatomi kitabının basım ve dağıtımını Gürbüz’ün şirketi üzerinden yaptırırken; iddiaya göre eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy’un Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra Avrupa Birliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim alanında projeler geldiğini söyleyerek, birlikte çalışmak için Gürbüz’ü ikna etmeye çalıştı.Ersoy’un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesine teminat yatırdı. Gürbüz’ün güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz’ün hayali olan Türkiye’de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek bu kez 500 bin euro teminat istedi.Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ersoy, eşi Fatma Füsun Ersoy’a Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdiği Gürbüz’ü projeye inandırdı.İş yerini ipotek ettirdiErsoy’un tuzağına düşen Gürbüz, işyeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekip Fatma Füsun Ersoy’un hesabına gönderdi. Ancak Gürbüz 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren çifte ulaşamamaya başladı.Gürbüz bu tarihte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Gürbüz’le aralarında eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi birçok kişinin aynı yöntemle paralarının alındığını tespit etti. Savcılık, profesör eş hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, şüphelilerin 1 milyon 440 bin euro ile 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira olmak üzere yaklaşık 55 milyon liralık suç geliri elde ettiği tespitine yer verildi.Para trafiği mercek altına alındıMASAK kayıtlara göre Fatma Füsun Ersoy’un düzenli olarak Axel Vivian ve Tolga Batur Yaşar isimli kişilere yüklü miktarda para gönderdiği belirtildi. Dava dosyasına, bu iki ismin de aynı kişi olduğu, Türk olan söz konusu kişinin aynı zamanda Fransız vatandaşlığına sahip olduğunun tespit edildiğini içeren belgeler sunuldu.'FETÖ bağlantısı araştırılsın'Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müşteki Hikmet Gürbüz’ün avukatı Sermin Gürbüz tarafından sunulan dava dilekçesinde, çiftin paraları gönderdiği Tolga Batur Yaşar’ın FETÖ bağlantısının araştırılması istendi.Dilekçede, “Yurtdışına gidiş-gelişleri ve yurtdışı bağlantıları araştırıldığında bu kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantılarının olup olmadığı tespit edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240102/dilan-polatin-felc-kalabilecegi-iddia-edildi-1079252262.html

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profesör, dolandırıcılık, vurgun, ankara, mahkeme