https://sputniknews.com.tr/20240102/dilan-polatin-felc-kalabilecegi-iddia-edildi-1079252262.html

Dilan Polat'ın felç kalabileceği iddia edildi

Dilan Polat'ın felç kalabileceği iddia edildi

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dr. Mazhar Osman... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T11:46+0300

2024-01-02T11:46+0300

2024-01-02T11:46+0300

türkiye

dilan polat

felç

hastane

hastalık

dolandırıcılık

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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat, 29 Aralık Cuma günü Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. NTV'nin haberine göre Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ve cezaevi koşulları nedeniyle felç kalabileceği iddia edildi.Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/dilan-polat-ve-digerleri-fenomenler-ile-guzellik-merkezleri-baglantisinin-sirri-cozuldu-1078587776.html

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dilan polat, felç, hastane, hastalık, dolandırıcılık