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https://sputniknews.com.tr/20231219/dilan-polat-ve-digerleri-fenomenler-ile-guzellik-merkezleri-baglantisinin-sirri-cozuldu-1078587776.html
'Dilan Polat ve diğerleri': Fenomenler ile güzellik merkezleri bağlantısının sırrı çözüldü
'Dilan Polat ve diğerleri': Fenomenler ile güzellik merkezleri bağlantısının sırrı çözüldü
Kara para aklama suçlamasıyla Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanmıştı. Soruşturma diğer fenomenlere de sıçramış ve şirketlerine kayyum atanmış tüm mal... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T07:35+0300
2023-12-19T07:35+0300
türkiye
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Kara para aklama soruşturmaları sürerken merak edilen 2 soru cevabını buldu. Şebekelerin bu işi neden fenomenlere yaptırdığı, ikincisi ise paraların neden güzellik merkezleri üzerinden aklandığı gündemden düşmüyordu.Bağlantının sırrı çözüldüFenomenler ve güzellik merkezleri adeta ayrılmaz ikiliydi. Kara para aklama soruşturmaları sürerken o bağlantının sırrı da çözüldü. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, tüm anılarını ve hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor, takipçi artırabilmek için de her yolu deniyorlardı. Ancak iddiaya göre o içerikler çok da masum değildi.Neden güzellik merkezleri ve fenomenler kullanıldı?Avukat Oğuzhan Aslan, "Sosyal medya içerik düzenleyicilerine bir istisna getirildi. Kanun dedi ki; 2023 yılı için 1.9 milyon lira kazancı olanların vergi ödemelerine veya fatura kesmelerine gerek yok. Kara para şebekeleri de çok düşük bir miktarı vergi olarak kesilen kara paralar, sosyal medyadan elde ediliyormuş görüntüsü verilip sisteme sokulup aklanarak kaçırıldı" dedi.Hayali kişilere fatura kesildiHepsinin bir diğer ortak özelliği ise belirli bir tanınırlığa gelmesinin ardından güzellik merkezi açmasıydı. Tek bir şube ile başlayan açılışlar yerini onlarcasına ve franchiselara bıraktı. Peki neden hepsi güzellik merkezi açtı? Aslan, Kuaför merkezlerine ne kadar müşteri geldiğinin ve ne kadar ücret alındığının belli olmadığını aktardı.Aslan, "Birden fazla şubesi varmış görüntüsü verilerek bu kişiler, gerçekte gelmeyen bazı kişiler adına fatura keserek biz buna naylon fatura diyoruz, kara paranın aklanması yoluna gitmişlerdi" dedi.Show Haber'in haberine göre 2 yıl öncede o merkezlere düzenleme getirilmişti. Aslan "Yıllık kazançları 220 bin TL'yi geçmediği ve kanundaki diğer şartları sağladığı takdirde ilgili kuaförler vergiden arındırıldılar ve muaf tutuldular. Kara para şebekeleri de bunu bildikleri için kara paraları sanki kuaför üzerinden elde edilen bir gelirmiş gibi gösterip vergilendirmeden sisteme soktular. 50 tane şubesi olan bir kara para şebekesinin 11 milyon TL'yi vergilendirmeden sisteme soktuğunu hesap edebilirsiniz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/sosyal-medya-fenomeni-ece-ronay-adli-kontrolle-serbest-kaldi-1078583928.html
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fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, güzellik merkezi, kara para, kara para aklama, soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı
fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, güzellik merkezi, kara para, kara para aklama, soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı

'Dilan Polat ve diğerleri': Fenomenler ile güzellik merkezleri bağlantısının sırrı çözüldü

07:35 19.12.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW086837Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"
Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW086837
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Kara para aklama suçlamasıyla Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanmıştı. Soruşturma diğer fenomenlere de sıçramış ve şirketlerine kayyum atanmış tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Fenomenler ve güzellik merkezleri bağlantısının sırrı çözüldü.
Kara para aklama soruşturmaları sürerken merak edilen 2 soru cevabını buldu. Şebekelerin bu işi neden fenomenlere yaptırdığı, ikincisi ise paraların neden güzellik merkezleri üzerinden aklandığı gündemden düşmüyordu.

Bağlantının sırrı çözüldü

Fenomenler ve güzellik merkezleri adeta ayrılmaz ikiliydi. Kara para aklama soruşturmaları sürerken o bağlantının sırrı da çözüldü. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, tüm anılarını ve hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor, takipçi artırabilmek için de her yolu deniyorlardı. Ancak iddiaya göre o içerikler çok da masum değildi.

Neden güzellik merkezleri ve fenomenler kullanıldı?

Avukat Oğuzhan Aslan, "Sosyal medya içerik düzenleyicilerine bir istisna getirildi. Kanun dedi ki; 2023 yılı için 1.9 milyon lira kazancı olanların vergi ödemelerine veya fatura kesmelerine gerek yok. Kara para şebekeleri de çok düşük bir miktarı vergi olarak kesilen kara paralar, sosyal medyadan elde ediliyormuş görüntüsü verilip sisteme sokulup aklanarak kaçırıldı" dedi.

Hayali kişilere fatura kesildi

Hepsinin bir diğer ortak özelliği ise belirli bir tanınırlığa gelmesinin ardından güzellik merkezi açmasıydı. Tek bir şube ile başlayan açılışlar yerini onlarcasına ve franchiselara bıraktı. Peki neden hepsi güzellik merkezi açtı? Aslan, Kuaför merkezlerine ne kadar müşteri geldiğinin ve ne kadar ücret alındığının belli olmadığını aktardı.
Aslan, "Birden fazla şubesi varmış görüntüsü verilerek bu kişiler, gerçekte gelmeyen bazı kişiler adına fatura keserek biz buna naylon fatura diyoruz, kara paranın aklanması yoluna gitmişlerdi" dedi.
Show Haber'in haberine göre 2 yıl öncede o merkezlere düzenleme getirilmişti. Aslan "Yıllık kazançları 220 bin TL'yi geçmediği ve kanundaki diğer şartları sağladığı takdirde ilgili kuaförler vergiden arındırıldılar ve muaf tutuldular. Kara para şebekeleri de bunu bildikleri için kara paraları sanki kuaför üzerinden elde edilen bir gelirmiş gibi gösterip vergilendirmeden sisteme soktular. 50 tane şubesi olan bir kara para şebekesinin 11 milyon TL'yi vergilendirmeden sisteme soktuğunu hesap edebilirsiniz" dedi.
Ece Ronay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı
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