https://sputniknews.com.tr/20231219/dilan-polat-ve-digerleri-fenomenler-ile-guzellik-merkezleri-baglantisinin-sirri-cozuldu-1078587776.html

'Dilan Polat ve diğerleri': Fenomenler ile güzellik merkezleri bağlantısının sırrı çözüldü

'Dilan Polat ve diğerleri': Fenomenler ile güzellik merkezleri bağlantısının sırrı çözüldü

Kara para aklama suçlamasıyla Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanmıştı. Soruşturma diğer fenomenlere de sıçramış ve şirketlerine kayyum atanmış tüm mal... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T07:35+0300

2023-12-19T07:35+0300

2023-12-19T07:35+0300

türkiye

fenomen

sosyal medya fenomeni

internet fenomeni

güzellik merkezi

kara para

kara para aklama

soruşturma

gözaltı

gözaltı kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077875294_0:89:1092:703_1920x0_80_0_0_e815d7e05277d2e176d64b8021656006.jpg

Kara para aklama soruşturmaları sürerken merak edilen 2 soru cevabını buldu. Şebekelerin bu işi neden fenomenlere yaptırdığı, ikincisi ise paraların neden güzellik merkezleri üzerinden aklandığı gündemden düşmüyordu.Bağlantının sırrı çözüldüFenomenler ve güzellik merkezleri adeta ayrılmaz ikiliydi. Kara para aklama soruşturmaları sürerken o bağlantının sırrı da çözüldü. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, tüm anılarını ve hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor, takipçi artırabilmek için de her yolu deniyorlardı. Ancak iddiaya göre o içerikler çok da masum değildi.Neden güzellik merkezleri ve fenomenler kullanıldı?Avukat Oğuzhan Aslan, "Sosyal medya içerik düzenleyicilerine bir istisna getirildi. Kanun dedi ki; 2023 yılı için 1.9 milyon lira kazancı olanların vergi ödemelerine veya fatura kesmelerine gerek yok. Kara para şebekeleri de çok düşük bir miktarı vergi olarak kesilen kara paralar, sosyal medyadan elde ediliyormuş görüntüsü verilip sisteme sokulup aklanarak kaçırıldı" dedi.Hayali kişilere fatura kesildiHepsinin bir diğer ortak özelliği ise belirli bir tanınırlığa gelmesinin ardından güzellik merkezi açmasıydı. Tek bir şube ile başlayan açılışlar yerini onlarcasına ve franchiselara bıraktı. Peki neden hepsi güzellik merkezi açtı? Aslan, Kuaför merkezlerine ne kadar müşteri geldiğinin ve ne kadar ücret alındığının belli olmadığını aktardı.Aslan, "Birden fazla şubesi varmış görüntüsü verilerek bu kişiler, gerçekte gelmeyen bazı kişiler adına fatura keserek biz buna naylon fatura diyoruz, kara paranın aklanması yoluna gitmişlerdi" dedi.Show Haber'in haberine göre 2 yıl öncede o merkezlere düzenleme getirilmişti. Aslan "Yıllık kazançları 220 bin TL'yi geçmediği ve kanundaki diğer şartları sağladığı takdirde ilgili kuaförler vergiden arındırıldılar ve muaf tutuldular. Kara para şebekeleri de bunu bildikleri için kara paraları sanki kuaför üzerinden elde edilen bir gelirmiş gibi gösterip vergilendirmeden sisteme soktular. 50 tane şubesi olan bir kara para şebekesinin 11 milyon TL'yi vergilendirmeden sisteme soktuğunu hesap edebilirsiniz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/sosyal-medya-fenomeni-ece-ronay-adli-kontrolle-serbest-kaldi-1078583928.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, güzellik merkezi, kara para, kara para aklama, soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı