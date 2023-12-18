https://sputniknews.com.tr/20231218/sosyal-medya-fenomeni-ece-ronay-adli-kontrolle-serbest-kaldi-1078583928.html

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı

Eski eşinin ş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

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2023-12-18T19:50+0300

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türkiye

ece ronay

serbest bırakma

son dakika

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonunda, Ece Ronay dahil, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Ece Ronay dahil 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilirken 18 yaş altında olan diğer şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na getirildi. Ronay’ın yaklaşık 1 saat süren savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Ronay, “mala zarar verme” suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Şüpheli Berat E. “Silahla tehdit” suçundan adli kontrol talebiyle diğer 3 şüpheli Mehmet Sedat A., Serhat G. ve Uğur E. “Silahla tehdit, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Ronay ve Berat E.’yi yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakırken Sedat A., Serhat G. be Uğur E.’nin “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Silahla tehdit” suçundan tutuklanmasına hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/sosyal-medya-fenomeni-gizem-bagdacicek-serbest-birakildi-1078230454.html

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