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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T18:26+0300
2023-12-08T18:26+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
gizem bağdaçiçek
serbest bırakma
serbest bırakılma
asayiş şube müdürlüğü
müstehcenlik
müstehcenlik
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sosyal medya platformları üzerinde pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bağdaçiçek, “Müstehcenlik” suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi ortaya çıktıBağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için, “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum” dediği belirtildi. Bağdaçiçek savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.'Sadece 160 takipçimle paylaşmıştım'Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.'Ben de mağdurum' Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformu Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında X platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/sosyal-medya-fenomeni-gizem-bagdacicek-gozaltina-alindi-1078200000.html
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, gizem bağdaçiçek, serbest bırakma, serbest bırakılma, asayiş şube müdürlüğü, müstehcenlik, müstehcenlik
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, gizem bağdaçiçek, serbest bırakma, serbest bırakılma, asayiş şube müdürlüğü, müstehcenlik, müstehcenlik

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldı

18:26 08.12.2023
© İHASosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağdaçiçek, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağdaçiçek, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA
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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağdaçiçek, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sosyal medya platformları üzerinde pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’i gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Bağdaçiçek, “Müstehcenlik” suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesi ortaya çıktı

Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için, “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum” dediği belirtildi. Bağdaçiçek savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

'Sadece 160 takipçimle paylaşmıştım'

Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.

'Ben de mağdurum'

Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformu Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında X platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformundaki görüntüleri nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçundan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Bağdaçiçek ‘müstehcenlik’ suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
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