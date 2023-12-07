https://sputniknews.com.tr/20231207/sosyal-medya-fenomeni-gizem-bagdacicek-gozaltina-alindi-1078200000.html
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek ‘müstehcenlik’ suçundan gözaltına alındı. Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T20:44+0300
2023-12-07T20:44+0300
2023-12-07T20:44+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
gizem bağdaçiçek
gözaltı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gizem B. isimli kadının bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.Şüphelinin adresini belirleyen ekipler Gizem Bağdaçiçek'i gözaltına aldı.Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/bir-sosyal-medya-fenomenine-daha-sorusturma-baslatildi-mal-varliklarina-el-konuldu-1078102627.html
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, gizem bağdaçiçek, gözaltı
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, gizem bağdaçiçek, gözaltı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek ‘müstehcenlik’ suçundan gözaltına alındı. Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gizem B. isimli kadının bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler Gizem Bağdaçiçek'i gözaltına aldı.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.