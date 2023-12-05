https://sputniknews.com.tr/20231205/bir-sosyal-medya-fenomenine-daha-sorusturma-baslatildi-mal-varliklarina-el-konuldu-1078102627.html

Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı: Mal varlıklarına el konuldu

Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı: Mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T17:05+0300

2023-12-05T17:05+0300

2023-12-05T17:05+0300

türkiye

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

güzellik merkezi

soruşturma

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Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir isim daha eklendi. Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında da soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20231205/sirketine-kayyum-atanan-fenomen-eylul-ozturk-sucumuzu-bilmiyorum-1078099807.html

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