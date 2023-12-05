https://sputniknews.com.tr/20231205/bir-sosyal-medya-fenomenine-daha-sorusturma-baslatildi-mal-varliklarina-el-konuldu-1078102627.html
Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı: Mal varlıklarına el konuldu
Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı: Mal varlıklarına el konuldu
Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T17:05+0300
2023-12-05T17:05+0300
2023-12-05T17:05+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
güzellik merkezi
soruşturma
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir isim daha eklendi. Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında da soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231205/sirketine-kayyum-atanan-fenomen-eylul-ozturk-sucumuzu-bilmiyorum-1078099807.html
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neslim güngen güzellik,neslim güngen florya güzellik merkezi,sosyal medya fenomeni soruşturma
neslim güngen güzellik,neslim güngen florya güzellik merkezi,sosyal medya fenomeni soruşturma
Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı: Mal varlıklarına el konuldu
Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulduğu belirtildi.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir isim daha eklendi. Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında da soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu.