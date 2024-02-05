https://sputniknews.com.tr/20240205/israilin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrilacak-1080414881.html
İsrail’in Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak
İsrail’in Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Simona Galperin’in, kabul edilemez açıklamalar nedeniyle bakanlığa çağrılacağını belirtti. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T12:31+0300
2024-02-05T12:31+0300
2024-02-05T12:31+0300
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israil-filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail Büyükelçisi Galperin, Rusya’nın dış politika yaklaşımlarını ve tarihi gerçekleri çarpıtan kabul edilemez açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak” ifadesi kullanıldı.Galperin’in yaptığı açıklamalar, “iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlaması gereken diplomatik misyon açısından son derece talihsiz bir başlangıç” olarak nitelendirildi.Açıklamada, İsrailli diplomatın, rehine krizinin çözümüne yardımcı olmak için Rusya’nın gerçekleştirdiği görüşmelerdeki çabaları hakkında saygısızca konuşmasının büyük öfke yarattığı kaydedildi.Açıklamada, “Holokostun sadece Yahudilerin yok edilmesi demek olduğu yönündeki tezler, BM Genel Kurulu’nun kararlarına zıt. Galperin’in dile getirdiği gibi Rusya’nın ‘devlet takviminde’ yapılması gereken değişikliklerle ilgili yorumlar da ülkemizin iç işlerine müdahaledir” dendi.Galperin, Rus gazetesi Kommersant'a verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Lavrov'u eleştirmiş, Rus tarafının Hamas'ı terör örgütü olarak görmemesinin yanlış olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bmde-konusan-lavrovdan-israile-filistin-dersi-1079975019.html
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rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçi
rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçi
İsrail’in Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Simona Galperin’in, kabul edilemez açıklamalar nedeniyle bakanlığa çağrılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail Büyükelçisi Galperin, Rusya’nın dış politika yaklaşımlarını ve tarihi gerçekleri çarpıtan kabul edilemez açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak” ifadesi kullanıldı.
Galperin’in yaptığı açıklamalar, “iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlaması gereken diplomatik misyon açısından son derece talihsiz bir başlangıç” olarak nitelendirildi.
Açıklamada, İsrailli diplomatın, rehine krizinin çözümüne yardımcı olmak için Rusya’nın gerçekleştirdiği görüşmelerdeki çabaları hakkında saygısızca konuşmasının büyük öfke yarattığı kaydedildi.
Açıklamada, “Holokostun sadece Yahudilerin yok edilmesi demek olduğu yönündeki tezler, BM Genel Kurulu’nun kararlarına zıt. Galperin’in dile getirdiği gibi Rusya’nın ‘devlet takviminde’ yapılması gereken değişikliklerle ilgili yorumlar da ülkemizin iç işlerine müdahaledir” dendi.
Galperin, Rus gazetesi Kommersant'a verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Lavrov'u eleştirmiş, Rus tarafının Hamas'ı terör örgütü olarak görmemesinin yanlış olduğunu söylemişti.