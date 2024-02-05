https://sputniknews.com.tr/20240205/ingilterenin-en-buyuk-ucak-gemisi-nato-tatbikatina-katilamiyor-1080399589.html

İngiltere'nin en büyük uçak gemisi NATO tatbikatına katılamıyor

İngiltere'nin en büyük uçak gemisi NATO tatbikatına katılamıyor

İngiltere'nin en büyük uçak gemisi Queen Elizabeth’in arıza nedeniyle NATO tatbikatına katılamayacağı öğrenildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T00:49+0300

2024-02-05T00:49+0300

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dünya

ingiltere

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hms queen elizabeth

hms queen elizabeth

queen elizabeth uçak gemisi

tatbikat

nato steadfast defender 2021 tatbikatı

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İngiliz Kraliyet Donanması’nın X sosyal ağı üzerinden yaptığı duyuruda, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin arıza nedeniyle NATO'nun Steadfast Defender tatbikatına katılmayacağı belirtildi.Açıklamada, “Dün yapılan rutin inceleme sırasında HMS Queen Elizabeth’in sancak pervane şaftındaki kaplinle ilgili bir sorun tespit edildi. Bu nedenle gemi pazar günü sefere çıkmayacak” ifadelerine yer verildi.Londra’nın, NATO tatbikatlarına katılmak üzere HMS Prince of Wales uçak gemisini göndereceğine dikkat çekilen açıklamada, “HMS Prince of Wales, NATO görevlerinde HMS Queen Elizabeth’in yerini alacak ve en kısa sürede Steadfast Defender Tatbikatına doğru yola çıkacak” denildi.Daha önce NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, ittifakın 'son onlarca yılın en büyük' tatbikatını gerçekleştireceğini duyurmuştu. Aylarca sürecek Steadfast Defender-2024 adı verilen tatbikata 50’ye yakın savaş gemisi, 80 uçak, 133’ü tank bin 100 kara teçhizatı ve yaklaşık 90 bin asker katılacak. Tatbikatın yapılacağı yer olarak Baltık ülkeleri, Polonya ve Almanya gösterilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/nato-tatbikat-esnasinda-rusyayla-nukleer-savas-senaryosunu-isleyecek-1080317972.html

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ingiltere, nato, hms queen elizabeth, hms queen elizabeth, queen elizabeth uçak gemisi, tatbikat, nato steadfast defender 2021 tatbikatı