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- Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 1 yıl geçti. Yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durum Sputnik'in özel sayfasında.
https://sputniknews.com.tr/20240205/hatay-valisi-seneye-farkli-bir-hatay-goreceksiniz-1080436825.html
Hatay Valisi: Seneye farklı bir Hatay göreceksiniz
Hatay Valisi: Seneye farklı bir Hatay göreceksiniz
Hatay Valisi Mustafa Masatlı Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Masatlı, "Seneye bugün farklı bir Hatay ile... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T18:08+0300
2024-02-05T18:17+0300
6 şubat depremlerinin 1. yılı
hatay
hatay valiliği
iskenderun
afad
mustafa masatlı
açıklama
çadır
valilik
konteyner
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Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı dünyanın neresinde olursa olsun doğal afet yaşanan yere el birliğiyle yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Masatlı yaptığı açıklamada, ''Savaş ve doğal afetler arasında fark var. Savaşlar insan mahsulüdür, ancak doğal afetler doğadan kaynaklanır. Dolayısıyla bir doğal afet dünyanın her yerinde gerçekleşebilir. Doğal afete maruz kalmış bölgeye dünyadaki tüm ülkelerin yardım etmesi insanlık gereğidir'' sözlerine yer verdi.'Fay hatları üzerine inşaat yaptırmıyoruz'Çok sayıda inşaatın devam ettiğini belirten Vali Masatlı, ''Kısmet olursa inşaatı devam eden konutların yarısından fazlasını teslim etmek istiyoruz. Olası bir depreme karşı dayanıklı mı bu yeni ve Fay hatları üzerine inşaat yaptırmıyoruz. Zemin sıkılaşması olan yere de aynı şekilde izin vermiyoruz. Şu anda tüm inşaatlarda yapıyı güçlendirmek için fore kazık kullanıyoruz. Yatay mimariye de dikkat ediliyor. Fay hatlarının olduğu yerde yapılaşma yasak'' şeklinde konuştu.4 farklı yöntemle konut üretiliyorVali Masatlı Hatay'da ihya faaliyetleri kapsamında konut üretiminde 4 farklı metodun uygulandığını belirtti: "Devletimiz 4 farklı yöntemle konut üretiyor. Birincisi TOKİ tarafından yapılıyor. İkinci yöntem, kırsal konutlarda 6 binden fazla konut planlanması yapılarak devam ediyor. Üçüncü, rezerve alanında kentsel dönüşüm. Yıkıma uğramış ancak zemini sağlam olan yerlerde TOKİ marifetiyle konut üretiyoruz. Dördüncü yöntem, yerinde dönüşüm projesiyle. Kendi evini kendi yapmak isteyen kişiler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerinde dönüşüme başlayanlara yapı denetimi konusunda imkan sağlıyor."'Suriyeli göçmenler bizim kontrolümüzle başka illere geçtiler'Suriyeli göçmen meselesine değinen Vali Masatlı ''Dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar komşusuna kapı açmaz, milyonlarca mülteciyi aldık, deprem olduktan sonra kentte yaşayan Suriyeliler bizim kontrolümüz dahilinde başka illere taşındılar. Suriyelilere konteynerlerde sosyal imkanların olduğu yer ayırdık. Antakya Üzüm Dalı'nda Altınözü ve Yayladağı'da iki kampımız var, şu anda hala Suriyeli misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şehir merkezinde ve kırsal bölgede yeni evlerin inşaatının devam ettiğini belirten Vali Masatlı son sözlerini 'Seneye farklı bir Hatay göreceksiniz" diye bildirdi. 205 konteyner kent, 100 binin üzerinde yerinde dönüşüm başvurusuAFAD tarafından Hataylı depremzedelere 205 konteyner kent yapıldı. 169 bin 848 kişi kentlerde, 45 bin 459 kişi kırsal kesimde bulunan konteynerlerde barınma ihtiyacını karşıladı. TOKİ tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, Hatay'da 32 bin 314 TOKİ kalıcı konut, 13 ilçede 6 bin 37 köy evi, 44 alanda 74 bin 162 kentsel dönüşüm, 15 ilçede 102 bin 772 yerinde dönüşüm başvurusu alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'a 3 milyon gıda ve hijyen kolisi ve 22 süper market açılışı desteğinde bulundu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 Şubat 2023'den bu yana 316 bin 921 kişiye nakdi yardım sağlandığını açıkladı. Ek olarak, 2.9 Milyar TL'lik nakdi yardım ve 136 Psikososyal Destek Merkezi kuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depreminde-kac-kisi-oldu-neler-yasandi-kac-bina-yikildi-depremin-siddeti-son-depremler-1080416968.html
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hatay, hatay valiliği, iskenderun, afad, mustafa masatlı, açıklama, çadır, valilik, konteyner
hatay, hatay valiliği, iskenderun, afad, mustafa masatlı, açıklama, çadır, valilik, konteyner

Hatay Valisi: Seneye farklı bir Hatay göreceksiniz

18:08 05.02.2024 (güncellendi: 18:17 05.02.2024)
© Sputnik / Kerimcan MalazMustafa Masatlı
Mustafa Masatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Masatlı, "Seneye bugün farklı bir Hatay ile karşılaşacaksınız" dedi.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı dünyanın neresinde olursa olsun doğal afet yaşanan yere el birliğiyle yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Masatlı yaptığı açıklamada, ''Savaş ve doğal afetler arasında fark var. Savaşlar insan mahsulüdür, ancak doğal afetler doğadan kaynaklanır. Dolayısıyla bir doğal afet dünyanın her yerinde gerçekleşebilir. Doğal afete maruz kalmış bölgeye dünyadaki tüm ülkelerin yardım etmesi insanlık gereğidir'' sözlerine yer verdi.

'Fay hatları üzerine inşaat yaptırmıyoruz'

Çok sayıda inşaatın devam ettiğini belirten Vali Masatlı, ''Kısmet olursa inşaatı devam eden konutların yarısından fazlasını teslim etmek istiyoruz. Olası bir depreme karşı dayanıklı mı bu yeni ve Fay hatları üzerine inşaat yaptırmıyoruz. Zemin sıkılaşması olan yere de aynı şekilde izin vermiyoruz. Şu anda tüm inşaatlarda yapıyı güçlendirmek için fore kazık kullanıyoruz. Yatay mimariye de dikkat ediliyor. Fay hatlarının olduğu yerde yapılaşma yasak'' şeklinde konuştu.

4 farklı yöntemle konut üretiliyor

Vali Masatlı Hatay'da ihya faaliyetleri kapsamında konut üretiminde 4 farklı metodun uygulandığını belirtti:
"Devletimiz 4 farklı yöntemle konut üretiyor. Birincisi TOKİ tarafından yapılıyor. İkinci yöntem, kırsal konutlarda 6 binden fazla konut planlanması yapılarak devam ediyor. Üçüncü, rezerve alanında kentsel dönüşüm. Yıkıma uğramış ancak zemini sağlam olan yerlerde TOKİ marifetiyle konut üretiyoruz. Dördüncü yöntem, yerinde dönüşüm projesiyle. Kendi evini kendi yapmak isteyen kişiler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerinde dönüşüme başlayanlara yapı denetimi konusunda imkan sağlıyor."

'Suriyeli göçmenler bizim kontrolümüzle başka illere geçtiler'

Suriyeli göçmen meselesine değinen Vali Masatlı ''Dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar komşusuna kapı açmaz, milyonlarca mülteciyi aldık, deprem olduktan sonra kentte yaşayan Suriyeliler bizim kontrolümüz dahilinde başka illere taşındılar. Suriyelilere konteynerlerde sosyal imkanların olduğu yer ayırdık. Antakya Üzüm Dalı'nda Altınözü ve Yayladağı'da iki kampımız var, şu anda hala Suriyeli misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şehir merkezinde ve kırsal bölgede yeni evlerin inşaatının devam ettiğini belirten Vali Masatlı son sözlerini 'Seneye farklı bir Hatay göreceksiniz" diye bildirdi.

205 konteyner kent, 100 binin üzerinde yerinde dönüşüm başvurusu

AFAD tarafından Hataylı depremzedelere 205 konteyner kent yapıldı. 169 bin 848 kişi kentlerde, 45 bin 459 kişi kırsal kesimde bulunan konteynerlerde barınma ihtiyacını karşıladı. TOKİ tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, Hatay'da 32 bin 314 TOKİ kalıcı konut, 13 ilçede 6 bin 37 köy evi, 44 alanda 74 bin 162 kentsel dönüşüm, 15 ilçede 102 bin 772 yerinde dönüşüm başvurusu alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'a 3 milyon gıda ve hijyen kolisi ve 22 süper market açılışı desteğinde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 Şubat 2023'den bu yana 316 bin 921 kişiye nakdi yardım sağlandığını açıkladı. Ek olarak, 2.9 Milyar TL'lik nakdi yardım ve 136 Psikososyal Destek Merkezi kuruldu.
6 Şubat Depremleri, afet bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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