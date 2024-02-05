https://sputniknews.com.tr/20240205/gurcistandan-rusyada-teror-eylemi-icin-kullanilacak-patlayici-tasiyan-kamyona-operasyon-1080416456.html
Gürcistan’dan Rusya’da ‘terör eylemi için’ patlayıcı taşıyan kamyona operasyon
Gürcistan’dan Rusya’da ‘terör eylemi için’ patlayıcı taşıyan kamyona operasyon
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Ukrayna’nın Odessa şehrinden Rusya’nın Voronej şehrine terör eyleminde kullanılmak üzere gönderilen patlayıcı cihazlara el... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T13:11+0300
2024-02-05T13:11+0300
2024-02-05T13:20+0300
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Ukrayna’nın Odessa şehrinden Rusya’nın Voronej şehrine terör eyleminde kullanılmak üzere gönderilen patlayıcı cihazlara el koyduğunu duyurdu.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin açıklamasına göre, Ukrayna’nın Odessa şehrinden Rusya’nın Voronej şehrine giden bir kamyonda 6 patlayıcı cihaz tespit edildi.Nakliyenin Ukraynalı milletvekili Andrey Şaraşidze tarafından organize edildiği belirtilirken patlayıcıların terör eyleminde kullanılması planlandığı kaydedildi.Daha önce Ukrayna gizli servisleri benzer güzergahı kullanarak 2022’de Kırım Köprüsü’nde terör eylemi gerçekleştirmişti.Patlayıcı, inşaatta kullanılan polietilen ruloları içine saklanmıştı. Kargo Ukrayna’nın Odessa limanından önce Bulgaristan'ın Ruse şehrine, ardından Gürcistan'ın Poti limanına gönderilmişti. Poti’den Ermenistan'ın başkenti Erivan’a giden kargo, Avrasya Ekonomik Birliği kurallarına göre gümrük işlemlerinden geçmişti. Evrakları değiştirilen kargonun sahibi Ukraynalı şirket yerine Ermeni şirket gösterilmişti. Ardından kargo, Gürcistan’da tescilli bir araçla Rusya sınırını geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/fsbden-donetskte-operasyon-ukraynali-sabotajcilara-ait-bati-yapimi-silahlar-ele-gecirildi-1080410108.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, terör eylemi, rusya, gürcistan
Gürcistan’dan Rusya’da ‘terör eylemi için’ patlayıcı taşıyan kamyona operasyon
13:11 05.02.2024 (güncellendi: 13:20 05.02.2024)
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Ukrayna’nın Odessa şehrinden Rusya’nın Voronej şehrine terör eyleminde kullanılmak üzere gönderilen patlayıcı cihazlara el koyduğunu duyurdu.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Ukrayna’nın Odessa şehrinden Rusya’nın Voronej şehrine terör eyleminde kullanılmak üzere gönderilen patlayıcı cihazlara el koyduğunu duyurdu.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin açıklamasına göre, Ukrayna’nın Odessa şehrinden Rusya’nın Voronej şehrine giden bir kamyonda 6 patlayıcı cihaz tespit edildi.
Nakliyenin Ukraynalı milletvekili Andrey Şaraşidze tarafından organize edildiği belirtilirken patlayıcıların terör eyleminde kullanılması planlandığı kaydedildi.
Daha önce Ukrayna gizli servisleri benzer güzergahı kullanarak 2022’de Kırım Köprüsü’nde terör eylemi gerçekleştirmişti.
Patlayıcı, inşaatta kullanılan polietilen ruloları içine saklanmıştı. Kargo Ukrayna’nın Odessa limanından önce Bulgaristan'ın Ruse şehrine, ardından Gürcistan'ın Poti limanına gönderilmişti. Poti’den Ermenistan'ın başkenti Erivan’a giden kargo, Avrasya Ekonomik Birliği kurallarına göre gümrük işlemlerinden geçmişti.
Evrakları değiştirilen kargonun sahibi Ukraynalı şirket yerine Ermeni şirket gösterilmişti. Ardından kargo, Gürcistan’da tescilli bir araçla Rusya sınırını geçmişti.