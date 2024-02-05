https://sputniknews.com.tr/20240205/fsbden-donetskte-operasyon-ukraynali-sabotajcilara-ait-bati-yapimi-silahlar-ele-gecirildi-1080410108.html

FSB'den Donetsk'te operasyon: Ukraynalı sabotajcılara ait Batı yapımı silahlar ele geçirildi

FSB'den Donetsk'te operasyon: Ukraynalı sabotajcılara ait Batı yapımı silahlar ele geçirildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Müdürlüğü, Artyomovsk'ta Ukraynalı sabotaj grupları için temin edilen yabancı menşeli... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T11:18+0300

2024-02-05T11:18+0300

2024-02-05T11:18+0300

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FSB ve Rusya Ulusal Muhafızları, Mayıs 2023'te kontrol altına alınan Donetsk'in Artyomovsk mevkiinde düzenledikleri operasyonda Ukraynalı sabotaj grupları tarafından kullanılmak üzere gizlenen büyük bir silah sandığı ele geçirdi.FSB'den yapılan açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızları ile yürütülen ortak faaliyetler sonucunda, Artyomovsk semtinde Ukraynalı sabotaj grupları tarafından kullanılmak üzere hazırlanmış, yabancı menşeli silahların bulunduğu bir sandık tespit edildi. Sandıkta mayın yerleştirme belirtilerinin bulunması nedeniyle Rusya Ulusal Muhafızları'nın mayın uzmanları, mühimmat ve silahların bulundukları yerde fünyeyle imha edilmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.FSB, ele geçirilen silahlar arasında Polonya yapımı RPG-76 ve Çekya üretimi RPG-75M manuel tanksavar bombaatarları, 9 TM tanksavar mayını, 4 MON-50 anti-personel mayını yer aldığını bildirdi.Bununla beraber FSB, mühimmat ve silahların hukuka aykırı şekilde depolanmasında yer alan kişilerin belirlenmesi için operasyonel arama faaliyetleri yürütüldüğünü de kaydetti.Ukrayna ordusu Artyomovsk’u mayıs sonunda kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240204/ukrayna-ordusunun-firin-saldirisinda-olu-sayisi-28e-yukseldi-1080359851.html

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