https://sputniknews.com.tr/20240205/galatasaraydan-surpriz-muslera-karari-bir-efsane-sona-eriyor-jubile-tarihi-belli-oldu-1080414820.html

Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı: Bir efsane sona eriyor, jübile tarihi belli oldu

Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı: Bir efsane sona eriyor, jübile tarihi belli oldu

2011-2012 sezonundan itibaren Galatasaray'ın kalesini koruyan ve sarı-kırmızılıların efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T12:43+0300

2024-02-05T12:43+0300

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spor

fernando muslera

galatasaray

galatasaray sk

futbol

transfer

kaleci

eyüpspor

arda turan

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Galatasaray'da Muslera'nın akıbeti belli oluyor. Galatasaray'ın 12 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı file bekçisinin geleceği merak edilmeye devam ediyor.Sabah'ta yer alan habere göre yönetim ise ara transferin bitiminin ardından 37 yaşındaki kaleci ile masaya oturma hedefinde. Kulüp tarihine geçen ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Muslera'ya yönetimin 1 sezon daha sözleşme önermesi beklenirken sonrasında ise dünyaca ünlü yıldızların olacağı jübile ile vedası yapılacak.Arda Turan, Muslera'yı istiyorSezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen 1.90'lık kalecinin yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia da gündeme gelmişti. Trendyol 1.Lig ekiplerinden Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya teklif götüreceği ileri sürülmüştü.Maaş olarak da 2.5 milyon euro teklif ettiği idda edilen Eyüpspor beklemeye geçti. TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Eyüpspor'un önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.Muslera kimdir?Fernando Muslera kimdir?Peki, 2010 yılı IFFHS sonuçlarına göre dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alan Fernando Muslera kimdir?Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti. Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı.Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu. Bunun yanında 19 maç boyunca gol yemeyerek büyük bir rekora imza attı.Milli takım kariyeriMuslera'nın kariyerindeki en önemli dönüm noktası Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası oldu. Grup aşamasında hiç gol yemeyen Uruguaylı, Güney Kore ile oynanan ikinci tur maçının ardından yarı finaldeki Gana eşleşmesinde tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. 120. dakikada turnuvanın yıldızlarından Asamoah Gyan'ın kaçırdığı penaltı ile seri penaltı atışlarına geçilirken, bu atışlardan üçünü kurtaran Muslera, penaltılar esnasında köşe seçip atlamak yerine topu izleyerek hamle yapmasıyla bir süre konuşuldu. Uruguay'ın yarı finale gelişinde büyük pay sahibi olan genç kaleci, ülkesinin daha sonra oynadığı Hollanda ve Almanya maçlarında kalesinde gördüğü üçer gole engel olamadı. Fernando Muslera 2011 yazında oynanan Copa América'da gösterdiği müthiş performans ile ülkesi Uruguay'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu. Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı çeyrek final maçındaki müthiş performansı ve penaltılarda Tevez'in vuruşunu kurtarması, Muslera'nın kariyerindeki doruk noktalarından biri oldu. Final maçında da Paraguay'a karşı iyi bir performans sergileyen Muslera takımının Copa América'yı kazanmasında büyük bir pay sahibi oldu. Turnuvanın en iyi 2. kalecisi seçilmiştir. Muslera millî takımı Uruguay ile 2014 FIFA Dünya Kupası'na katılmış, İlk maçta 3 gol yese de diğer iki maçta başarılı olmuştur. Ayrıca kupanın en güzel golü seçilen golü olan ve 2. turda Kolombiyalı James Rodriguez'in şutundan yediği gol takımını turnuvanın dışına atmıştır.

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