Fernando Santos'tan Türkiye Ligi için itiraf

"Süper Lig kaliteli bir lig. Çoğu takım iyi mücadele ediyor. Süper Lig, dünyadaki diğer insanların düşündüğünden daha kaliteli. Maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Maçlar çok git gelli oynanıyor. Takım boyları bazen çok uzun olabiliyor. Büyük liglerdeki oyuncuların Türkiye'de oynamaları zor. Bazı yerlerde Türkiye'deki tempo yok."