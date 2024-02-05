https://sputniknews.com.tr/20240205/fernando-santostan-turkiye-ligi-icin-itiraf-1080400966.html
Fernando Santos'tan Türkiye Ligi için itiraf
Fernando Santos'tan Türkiye Ligi için itiraf
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Ligi için konuşarak, "Süper Lig, dünyadaki diğer insanların düşündüğünden daha kaliteli" dedi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T07:17+0300
2024-02-05T07:17+0300
2024-02-05T07:17+0300
spor
beşiktaş
maç
trabzonspor
teknik direktör
futbol
transfer
fernando santos
bjk nevzat demir tesisleri
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
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Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Türk futboluna ve Süper Lig'e dair görüşlerini paylaşan Santos, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240204/-1958-dunya-kupasi-finalini-goren-son-futbolcu-da-yasamini-yitirdi--1080396615.html
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beşiktaş, maç, trabzonspor, teknik direktör, futbol, transfer, fernando santos, bjk nevzat demir tesisleri, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, süper lig
beşiktaş, maç, trabzonspor, teknik direktör, futbol, transfer, fernando santos, bjk nevzat demir tesisleri, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, süper lig
Fernando Santos'tan Türkiye Ligi için itiraf
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Ligi için konuşarak, "Süper Lig, dünyadaki diğer insanların düşündüğünden daha kaliteli" dedi.
Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk futboluna ve Süper Lig'e dair görüşlerini paylaşan Santos, şunları kaydetti:
"Süper Lig kaliteli bir lig. Çoğu takım iyi mücadele ediyor. Süper Lig, dünyadaki diğer insanların düşündüğünden daha kaliteli. Maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Maçlar çok git gelli oynanıyor. Takım boyları bazen çok uzun olabiliyor. Büyük liglerdeki oyuncuların Türkiye'de oynamaları zor. Bazı yerlerde Türkiye'deki tempo yok."