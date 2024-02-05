https://sputniknews.com.tr/20240205/filipinlerdeki-sel-felaketinde-16-kisi-yasamini-yitirdi-1080431326.html

Filipinler'deki sel felaketinde 16 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'deki sel felaketinde 16 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Davao bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 3 kişi ise kayıplara... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T15:46+0300

2024-02-05T15:46+0300

2024-02-05T15:46+0300

dünya

filipinler

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sel felaketi

doğal afet

toprak

toprak kayması

sivil can kaybı

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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Mindanao'da etkili olan muson yağmurları ve alçak basınç alanından 214 bin 132 hanenin etkilendiğini bildirdi.NDRRMC tarafından yayımlanan 5 Şubat tarihli durum raporunda, Kuzey Mindanao, Davao, Caraga bölgeleri ile Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki 564 köyde 812 binden fazla kişinin şiddetli yağışlar nedeniyle mağdur olduğu ifade edildi.Raporda, Davao bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise kaybolduğu doğrulandı.Davao ve Caraga'da, 101 evin de hasar gördüğü aktarıldı.Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Romeo Brawner Jr., Davao de Oro kentinde konuşlu 10. Piyade Tümeni Mawab'ın personeline, Mindanao'un güneydoğusunu etkileyen sellerde gerçekleştirdikleri insani yardım ve afet müdahale çalışmaları için överek, teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/filipinlerde-67-buyuklugunde-deprem-1079445618.html

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filipinler, sel, sel felaketi, doğal afet, toprak, toprak kayması, sivil can kaybı