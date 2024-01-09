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https://sputniknews.com.tr/20240109/filipinlerde-67-buyuklugunde-deprem-1079445618.html
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyinde bulunan Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında olduğunu bildirdi.Yaklaşık 70,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1079430648.html
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filipinler, deprem, deprem, abd jeolojik araştırmalar merkezi, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
filipinler, deprem, deprem, abd jeolojik araştırmalar merkezi, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

02:31 09.01.2024
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA
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Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyinde bulunan Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 70,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
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