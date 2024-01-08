https://sputniknews.com.tr/20240108/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1079430648.html

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini geçti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T16:28+0300

2024-01-08T16:28+0300

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deprem

malatya

son dakika

pütürge

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AFAD, saat 16.19'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.Deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde yaşandı.Depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklaması yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depreme-iliskin-ilginc-yorumu-1079407269.html

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