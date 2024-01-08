https://sputniknews.com.tr/20240108/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1079430648.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini geçti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:28+0300
2024-01-08T16:28+0300
2024-01-08T16:37+0300
deprem
malatya
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pütürge
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AFAD, saat 16.19'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.Deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde yaşandı.Depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklaması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depreme-iliskin-ilginc-yorumu-1079407269.html
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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
16:28 08.01.2024 (güncellendi: 16:37 08.01.2024)
AFAD, Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini geçti.
AFAD, saat 16.19'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.
Deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklaması yapıldı.