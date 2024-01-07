https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depreme-iliskin-ilginc-yorumu-1079407269.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depreme ilişkin 'ilginç' yorumu
Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depreme ilişkin 'ilginç' yorumu
Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4.0’lık deprem sonrasında tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Naci Görür, deprem açıklamasında “Depremin... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T17:43+0300
2024-01-07T17:43+0300
2024-01-07T17:43+0300
türkiye
naci görür
deprem
ege
fay hattı
afad
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Ege Denizi’nde dün saat 00:52’de 4.0’lık bir deprem meydana geldi.AFAD’dan yapılan açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği de 7.14 km olarak duyuruldu.Bu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240106/izmirde-hissedilen-deprem--1079381267.html
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naci görür, deprem, ege, fay hattı, afad
naci görür, deprem, ege, fay hattı, afad
Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depreme ilişkin 'ilginç' yorumu
Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4.0’lık deprem sonrasında tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Naci Görür, deprem açıklamasında “Depremin yeri ilginç” yorumunda bulundu.
Ege Denizi’nde dün saat 00:52’de 4.0’lık bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği de 7.14 km olarak duyuruldu.
Bu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.
Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: