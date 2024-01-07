https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depreme-iliskin-ilginc-yorumu-1079407269.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depreme ilişkin 'ilginç' yorumu

Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depreme ilişkin 'ilginç' yorumu

Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4.0’lık deprem sonrasında tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Naci Görür, deprem açıklamasında “Depremin... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T17:43+0300

2024-01-07T17:43+0300

2024-01-07T17:43+0300

türkiye

naci görür

deprem

ege

fay hattı

afad

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Ege Denizi’nde dün saat 00:52’de 4.0’lık bir deprem meydana geldi.AFAD’dan yapılan açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği de 7.14 km olarak duyuruldu.Bu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240106/izmirde-hissedilen-deprem--1079381267.html

türkiye

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naci görür, deprem, ege, fay hattı, afad