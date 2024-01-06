https://sputniknews.com.tr/20240106/izmirde-hissedilen-deprem--1079381267.html

İzmir'de hissedilen deprem

İzmir'de hissedilen deprem

İzmir'de hissedilen bir deprem oldu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T14:57+0300

2024-01-06T14:57+0300

2024-01-06T15:20+0300

türkiye

deprem

izmir

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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14:53'te İzmir'in Aliağa ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-partide-adaylar-kesinlesti-iddiasi-erdogandan-eski-chpli-isme-baskan-adayligi-teklifi-1079379888.html

türkiye

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deprem, izmir