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SON DAKİKA | İzmir'de hissedilen deprem
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İzmir'de hissedilen deprem
İzmir'de hissedilen deprem
İzmir'de hissedilen bir deprem oldu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14:53'te İzmir'in Aliağa ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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İzmir'de hissedilen deprem

14:57 06.01.2024 (güncellendi: 15:20 06.01.2024)
© AAİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AA
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İzmir'de hissedilen bir deprem oldu.
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14:53'te İzmir'in Aliağa ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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