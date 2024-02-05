https://sputniknews.com.tr/20240205/ermenistanin-baskenti-erivanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var--1080437433.html

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T18:05+0300

2024-02-05T18:05+0300

2024-02-05T19:05+0300

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/hollanda-ukraynaya-alti-adet-ilave-f-16-ucagi-gonderecek-1080435099.html

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ermenistan, erivan, bombalı saldırı, patlama, ölüm