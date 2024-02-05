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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ermenistan, erivan, bombalı saldırı, patlama, ölüm
ermenistan, erivan, bombalı saldırı, patlama, ölüm

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

18:05 05.02.2024 (güncellendi: 19:05 05.02.2024)
© Sputnik / Sputnik / Multimedya arşivine gidinErmenistan- Erivan
Ermenistan- Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.
Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.
Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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