https://sputniknews.com.tr/20240205/ermenistanin-baskenti-erivanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var--1080437433.html
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T18:05+0300
2024-02-05T18:05+0300
2024-02-05T19:05+0300
dünya
ermenistan
erivan
bombalı saldırı
patlama
ölüm
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/hollanda-ukraynaya-alti-adet-ilave-f-16-ucagi-gonderecek-1080435099.html
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ermenistan, erivan, bombalı saldırı, patlama, ölüm
ermenistan, erivan, bombalı saldırı, patlama, ölüm
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
18:05 05.02.2024 (güncellendi: 19:05 05.02.2024)
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.
Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.
Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.