https://sputniknews.com.tr/20240205/el-salvadorda-bitcoin-kararlariyla-taninan-nayib-bukele-secimi-ezici-farkla-kazandi--1080418623.html

El Salvador'da Bitcoin kararlarıyla tanınan Nayib Bukele seçimi ezici farkla kazandı

El Salvador'da Bitcoin kararlarıyla tanınan Nayib Bukele seçimi ezici farkla kazandı

El Salvador'da Devlet Başkanı Nayip Bukele, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 85'ini alarak tekrar başkan seçildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T13:50+0300

2024-02-05T13:50+0300

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el salvador

nayib bukele

bitcoin

seçim

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ezici bir farkla yeniden seçilerek zaferini ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Bukele, El Salvador'daki başkanlık seçimlerini %85'in üzerinde oyla kazandığını ilan etti. Bukele, 5 yıl daha görevini sürdürecek. El Salvador Başkanı ayrıca Yeni Fikirler Partisi'nin 60 sandalyeli Yasama Meclisi'nde de en az 58 sandalye elde ettiğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/el-salvador-lideri-bukele-trump-olayinin-ardindan-abd-dis-politikada-demokrasiyi-kullanamaz-1069199151.html

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