https://sputniknews.com.tr/20240205/el-salvadorda-bitcoin-kararlariyla-taninan-nayib-bukele-secimi-ezici-farkla-kazandi--1080418623.html
El Salvador'da Bitcoin kararlarıyla tanınan Nayib Bukele seçimi ezici farkla kazandı
El Salvador'da Bitcoin kararlarıyla tanınan Nayib Bukele seçimi ezici farkla kazandı
El Salvador'da Devlet Başkanı Nayip Bukele, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 85'ini alarak tekrar başkan seçildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T13:50+0300
2024-02-05T13:50+0300
2024-02-05T13:50+0300
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el salvador
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ezici bir farkla yeniden seçilerek zaferini ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Bukele, El Salvador'daki başkanlık seçimlerini %85'in üzerinde oyla kazandığını ilan etti. Bukele, 5 yıl daha görevini sürdürecek. El Salvador Başkanı ayrıca Yeni Fikirler Partisi'nin 60 sandalyeli Yasama Meclisi'nde de en az 58 sandalye elde ettiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/el-salvador-lideri-bukele-trump-olayinin-ardindan-abd-dis-politikada-demokrasiyi-kullanamaz-1069199151.html
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el salvador, nayib bukele, bitcoin, seçim
el salvador, nayib bukele, bitcoin, seçim
El Salvador'da Bitcoin kararlarıyla tanınan Nayib Bukele seçimi ezici farkla kazandı
El Salvador'da Devlet Başkanı Nayip Bukele, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 85'ini alarak tekrar başkan seçildi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ezici bir farkla yeniden seçilerek zaferini ilan etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Bukele, El Salvador'daki başkanlık seçimlerini %85'in üzerinde oyla kazandığını ilan etti. Bukele, 5 yıl daha görevini sürdürecek.
El Salvador Başkanı ayrıca Yeni Fikirler Partisi'nin 60 sandalyeli Yasama Meclisi'nde de en az 58 sandalye elde ettiğini açıkladı.