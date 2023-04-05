https://sputniknews.com.tr/20230405/el-salvador-lideri-bukele-trump-olayinin-ardindan-abd-dis-politikada-demokrasiyi-kullanamaz-1069199151.html
El Salvador lideri Bukele: Trump olayının ardından ABD dış politikada 'demokrasi'yi kullanamaz
El Salvador lideri Bukele: Trump olayının ardından ABD dış politikada 'demokrasi'yi kullanamaz
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemede suçlu bulunmasının ardından, ABD'nin dış politikadaki müdahalelerinde... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:41+0300
2023-04-05T10:41+0300
2023-04-05T10:41+0300
dünya
abd
donald trump
mahkeme
el salvador
nayib bukele
güney amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063582132_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_3a8624b13d5385c109eceb3502d46000.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın porno film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için 130 bin dolarlık 'sus payı' ödediği suçlamasıyla New York'ta hakim karşısına çıkmasının dünya çapında yankıları sürüyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Eski Başkan Trump ve suçlanma nedenleri hakkında istediğinizi düşünün ancak bunun bir hükümetin ana muhalefet adayını tutukladığı başka bir ülkede olduğunu hayal edin. ABD'nin artık 'demokrasi'yi dış politika müdahale aracı olarak kullanma yeterliliği yoktur." Yetişkin filmlerinin oyuncusu Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için 'sus payı' ödediği iddiasıyla dün New York'ta hakim karşısına çıkan Trump'a 36 farklı suçlama yöneltilmişti. Savcılar, Trump'ın 2016 seçim sürecinde hakkındaki olumsuz bilgileri toplumdan saklamaya çalışarak bir komplonun parçası olduğunu savunmuştu. Trump ise suçlamaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230405/hakim-huzuruna-cikarilan-ilk-abd-eski-baskani-trump-amerikada-bunun-olabilecegini-asla-dusunmezdim-1069192673.html
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063582132_168:0:2856:2016_1920x0_80_0_0_05d791ebbbf5ceacb7f35ed16b87bc9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, donald trump, mahkeme, el salvador, nayib bukele, güney amerika
abd, donald trump, mahkeme, el salvador, nayib bukele, güney amerika
El Salvador lideri Bukele: Trump olayının ardından ABD dış politikada 'demokrasi'yi kullanamaz
Abone ol
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemede suçlu bulunmasının ardından, ABD'nin dış politikadaki müdahalelerinde 'demokrasi'yi kullanmasının artık mümkün olamayacağını savundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın porno film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için 130 bin dolarlık 'sus payı' ödediği suçlamasıyla New York'ta hakim karşısına çıkmasının dünya çapında yankıları sürüyor.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eski Başkan Trump ve suçlanma nedenleri hakkında istediğinizi düşünün ancak bunun bir hükümetin ana muhalefet adayını tutukladığı başka bir ülkede olduğunu hayal edin. ABD'nin artık 'demokrasi'yi dış politika müdahale aracı olarak kullanma yeterliliği yoktur."
Yetişkin filmlerinin oyuncusu Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için 'sus payı' ödediği iddiasıyla dün New York'ta hakim karşısına çıkan Trump'a 36 farklı suçlama yöneltilmişti.
Savcılar, Trump'ın 2016 seçim sürecinde hakkındaki olumsuz bilgileri toplumdan saklamaya çalışarak bir komplonun parçası olduğunu savunmuştu. Trump ise suçlamaları reddetmişti.