https://sputniknews.com.tr/20240205/bitliste-gosteri-yuruyusu-ve-acik-hava-toplantilari-5-gun-sureyle-yasaklandi-1080398934.html

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T00:29+0300

2024-02-05T00:29+0300

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türkiye

bitlis

bitlis valiliği

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Valilikten yapılan açıklamada, 'ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlendiği' belirtildi.'Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, bu itibarla, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı' aktarıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240201/bitliste-etkinlikler-4-gun-boyunca-yasaklandi-1080248966.html

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bitlis, bitlis valiliği