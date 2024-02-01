https://sputniknews.com.tr/20240201/bitliste-etkinlikler-4-gun-boyunca-yasaklandi-1080248966.html

Bitlis’te etkinlikler 4 gün boyunca yasaklandı

Bitlis’te etkinlikler 4 gün boyunca yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T01:09+0300

2024-02-01T01:09+0300

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Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlediği belirtildi.Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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bitlis, bitlis valiliği, etkinlik, anadolu davet etkinlik federasyonu