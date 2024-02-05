https://sputniknews.com.tr/20240205/batinin-rus-varliklara-el-koymasi-faciaya-yol-acar-1080426428.html
‘Batı’nın Rus varlıklara el koyması faciaya yol açar’
‘Batı’nın Rus varlıklara el koyması faciaya yol açar’
Çinli Global Times gazetesi, Batı’nın Rus varlıklara el koymasının Rusya-Ukrayna çatışmasına çözüm olmayacağını, aksine daha da karmaşık hale getireceğini ve... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T14:25+0300
2024-02-05T14:25+0300
2024-02-05T14:25+0300
ukrayna krizi
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hırsızlık
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Global Times gazetesinin, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın borcunu kapatmak için Rus varlıklarını kullanma fikrinin değerlendirildiğini hatırlattığı yazısında, “Bu planların hukuki ayrıntıları belirsizliğini korurken Batı, dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma girişimlerini ne kadar övse veya meşrulaştırsa da, bunun Rusya-Ukrayna sorununun çözümüne yardımcı olmayacağı açık” ifadesine yer verildi.Batı’daki bazı politikacıların, Rus varlıklarına el koymanın Ukrayna’ya desteklerini göstermek ve Rusya’ya karşı silah olarak kullanmak için gerektiğine inanıyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Lakin küresel finans sistemi hakkında gerçek bilgiye sahip olanlar, bu adımın yalnızca feci sonuçlara yol açacağının farkında” dendi.Bu adımın, “Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunu daha da karmaşık hale getireceği, dahası uluslararası finans sistemi için ağır sonuçlara yol açacağı” belirtilirken şu yoruma yer verildi:Batı ülkeleri bu adımı ne kadar haklı gösterirse göstersin önemli olan, ABD ve Avrupa Birliği’nin borçlarını satın alan yatırımcı ve ülkelerin bu soruna nasıl algılıyor olduğunu kaydeden Global Times, sözlerine şöyle sürdürdü:Bunun ayrıca küresel finansal düzey üzerinde de etkiye sahip olacağı, çünkü Batı olmayan ülkelerin ticarette dolar ve euro’dan uzak durmaya çalışacağı ve mümkün olduğu kadarıyla Batı ülkelerinin devlet tahvillerini satın almaktan kaçınacağı kaydedildi.Daha önce Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın finansmanına yardımcı olabilmek için, Rus varlıklarını Ukrayna’nın borçlarını kapatmakta kullanma yönünde bir plan geliştirdiğini öne sürmüştü.Kremlin, bu tür adımların tüm uluslararası hukuk kural ve normlarını ihlal edeceğini kaydetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’da Rus varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abden-dondurulan-rus-varliklarinin-karlarini-ukraynaya-gonderme-destek-1080278504.html
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avrupa birliği, rusya merkez bankası, batı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, çin, rusya, hırsızlık
avrupa birliği, rusya merkez bankası, batı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, çin, rusya, hırsızlık
‘Batı’nın Rus varlıklara el koyması faciaya yol açar’
Çinli Global Times gazetesi, Batı’nın Rus varlıklara el koymasının Rusya-Ukrayna çatışmasına çözüm olmayacağını, aksine daha da karmaşık hale getireceğini ve küresel finansal sistem için yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
Global Times gazetesinin, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın borcunu kapatmak için Rus varlıklarını kullanma fikrinin değerlendirildiğini hatırlattığı yazısında, “Bu planların hukuki ayrıntıları belirsizliğini korurken Batı, dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma girişimlerini ne kadar övse veya meşrulaştırsa da, bunun Rusya-Ukrayna sorununun çözümüne yardımcı olmayacağı açık” ifadesine yer verildi.
Batı’daki bazı politikacıların, Rus varlıklarına el koymanın Ukrayna’ya desteklerini göstermek ve Rusya’ya karşı silah olarak kullanmak için gerektiğine inanıyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Lakin küresel finans sistemi hakkında gerçek bilgiye sahip olanlar, bu adımın yalnızca feci sonuçlara yol açacağının farkında” dendi.
Bu adımın, “Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunu daha da karmaşık hale getireceği, dahası uluslararası finans sistemi için ağır sonuçlara yol açacağı” belirtilirken şu yoruma yer verildi:
“Bağımsız bir ülkeye ait bu kadar büyük miktardaki paraya el konması eşi benzeri görülmemiş ve düşünülemez bir durum ve bunun hem Rusya hem de Batı için öngörülemeyen hukuki ve ekonomik sonuçları olabilir.”
Batı ülkeleri bu adımı ne kadar haklı gösterirse göstersin önemli olan, ABD ve Avrupa Birliği’nin borçlarını satın alan yatırımcı ve ülkelerin bu soruna nasıl algılıyor olduğunu kaydeden Global Times, sözlerine şöyle sürdürdü:
“Rusya örneği onları, jeopolitik risklerin Batılı ülkelerin devlet borçlarında temerrüde düşmesine de yol açabileceğini ve bu alandaki yasa ve düzenlemelerdeki yorum ve değişikliklerin tamamen kendi kontrolleri dışında olduğunu anlamaya zorlarsa bir zamanlar güvenli kabul edilen ABD Hazine tahvilleri gibi devlet tahvillerine yapılan finansal yatırımların artık jeopolitik zorluklara karşı koruma altında olmadığına inanabilirler.”
Bunun ayrıca küresel finansal düzey üzerinde de etkiye sahip olacağı, çünkü Batı olmayan ülkelerin ticarette dolar ve euro’dan uzak durmaya çalışacağı ve mümkün olduğu kadarıyla Batı ülkelerinin devlet tahvillerini satın almaktan kaçınacağı kaydedildi.
Daha önce Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın finansmanına yardımcı olabilmek için, Rus varlıklarını Ukrayna’nın borçlarını kapatmakta kullanma yönünde bir plan geliştirdiğini öne sürmüştü.
Kremlin, bu tür adımların tüm uluslararası hukuk kural ve normlarını ihlal edeceğini kaydetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’da Rus varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.