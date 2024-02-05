https://sputniknews.com.tr/20240205/acun-ilicalidan-sakatlanan-yarismaci-ile-ilgili-aciklama-acilen-istanbula-uctu-1080415725.html
Acun Ilıcalı'dan sakatlanan yarışmacı ile ilgili açıklama: 'Acilen İstanbul'a uçtu'
Acun Ilıcalı'dan sakatlanan yarışmacı ile ilgili açıklama: 'Acilen İstanbul'a uçtu'
Yarışma hazırlıkları esnasında yaşanan bir sakatlık ve ardından iki aylık tedavi sürecinin sonrasında Survivor All Star kadrosuna geç dahil olan Nihat... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T12:55+0300
2024-02-05T12:55+0300
2024-02-05T12:55+0300
yaşam
survivor
acun ilıcalı
sakatlık
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Survivor All Star 24. bölümünde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesine kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıktı. Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat’a hemen doktorlar müdahale etti. Yapılan ilk kontroller sonrasında Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Sakatlığı nüksettiği öğrenilen ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Nihat Altınkaya’nın son durumu yapılacak kontroller sonrasında netleşecek.Nihat Altınkaya hakkında konuşan Ilıcalı; "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm. Şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim…" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/acun-ilicali-duyurdu-dominikte-survivor-ekibine-polis-operasyonu-1079426241.html
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survivor, acun ilıcalı, sakatlık
survivor, acun ilıcalı, sakatlık
Acun Ilıcalı'dan sakatlanan yarışmacı ile ilgili açıklama: 'Acilen İstanbul'a uçtu'
Yarışma hazırlıkları esnasında yaşanan bir sakatlık ve ardından iki aylık tedavi sürecinin sonrasında Survivor All Star kadrosuna geç dahil olan Nihat Altınkaya, sakatlanarak İstanbul'a döndü.
Survivor All Star 24. bölümünde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesine kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıktı. Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat’a hemen doktorlar müdahale etti. Yapılan ilk kontroller sonrasında Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Sakatlığı nüksettiği öğrenilen ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Nihat Altınkaya’nın son durumu yapılacak kontroller sonrasında netleşecek.
Nihat Altınkaya hakkında konuşan Ilıcalı; "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm. Şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim…" ifadelerini kullandı.