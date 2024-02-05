https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-arabistanda-1080439900.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana 5’inci kez çıktığı Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T19:24+0300

2024-02-05T19:24+0300

2024-02-05T19:24+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

abd

suudi

suudi arabistan

israil

israil-filistin

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İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5’inci kez Orta Doğu turuna çıktı. Bakan Blinken'in Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bakan Blinken’ın Suudi Arabistan’ın ardından Mısır, Katar, İsrail ve Filistin’i ziyaret etmesi beklenirken, Blinken 7 Ekim’den bu yana 6’ncı kez İsrail'i ziyaret etmiş olacak.Bakan Blinken’ın yapacağı görüşmelerde Filistin-İsrail arasındaki yeni esir takasına ilişkin müzakereleri ve ateşkesi ele alması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-ve-ingiltereden-husilere-bir-saldiri-daha--1080439460.html

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antony blinken, abd, suudi, suudi arabistan, israil, israil-filistin