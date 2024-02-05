https://sputniknews.com.tr/20240205/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abnin-13-yaptirim-paketi-kisitlamalari-asan-sirketleri-etkileyecek-1080437253.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin 13. yaptırım paketi kısıtlamaları aşan şirketleri etkileyecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin 13. yaptırım paketi kısıtlamaları aşan şirketleri etkileyecek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Rusya’ya karşı hazırlamakta olduğu 13. yaptırım paketinin... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T17:58+0300
2024-02-05T17:58+0300
2024-02-05T17:58+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
rusya'ya yaptırımlar
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Polonya'yı ziyaret eden AB Yüksel Temsilcisi Borrell, düzenlenen basın toplantısında AB'nin Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketini hazırladığını, söz konusu yaptırımların birçok kişi ve kuruluşu etkileyeceğini, paket ile ilgili mutabakatların henüz tamamlanmadığını söyledi.Borrell'in basın toplantısı Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlandı.“Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, kişisel yaptırımlar birçok kişi ve kuruluşu etkileyecek. Ancak üye ülkeler arasında nihai bir anlaşma sağlanıncaya kadar detayları açıklayamam” diyen Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB’de aylık bazda ele alındığını sözlerine ekledi.AB Yüksek Temsilcisi ayrıca, “Yaptırımlar, kısıtlamaların aşılmasına katılan farklı ülkelerden şirketleri içerecek” bilgisini verdi.Daha önce AB’nin 24 Şubat’a kadar yürürlüğe koymayı planladığı Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığı bildirilmişti.
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ab, josep borrell, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, rusya'ya yaptırımlar
ab, josep borrell, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, rusya'ya yaptırımlar
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin 13. yaptırım paketi kısıtlamaları aşan şirketleri etkileyecek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Rusya’ya karşı hazırlamakta olduğu 13. yaptırım paketinin kısıtlamaları aşan şirketleri etkileyeceğini belirtti.
Polonya'yı ziyaret eden AB Yüksel Temsilcisi Borrell, düzenlenen basın toplantısında AB'nin Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketini hazırladığını, söz konusu yaptırımların birçok kişi ve kuruluşu etkileyeceğini, paket ile ilgili mutabakatların henüz tamamlanmadığını söyledi.
Borrell'in basın toplantısı Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlandı.
“Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, kişisel yaptırımlar birçok kişi ve kuruluşu etkileyecek. Ancak üye ülkeler arasında nihai bir anlaşma sağlanıncaya kadar detayları açıklayamam” diyen Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB’de aylık bazda ele alındığını sözlerine ekledi.
AB Yüksek Temsilcisi ayrıca, “Yaptırımlar, kısıtlamaların aşılmasına katılan farklı ülkelerden şirketleri içerecek” bilgisini verdi.
Daha önce AB’nin 24 Şubat’a kadar yürürlüğe koymayı planladığı Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığı bildirilmişti.