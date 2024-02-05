https://sputniknews.com.tr/20240205/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abnin-13-yaptirim-paketi-kisitlamalari-asan-sirketleri-etkileyecek-1080437253.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin 13. yaptırım paketi kısıtlamaları aşan şirketleri etkileyecek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin 13. yaptırım paketi kısıtlamaları aşan şirketleri etkileyecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Rusya’ya karşı hazırlamakta olduğu 13. yaptırım paketinin... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T17:58+0300

2024-02-05T17:58+0300

2024-02-05T17:58+0300

ukrayna krizi

ab

josep borrell

yaptırımlar

ekonomik yaptırımlar

rusya'ya yaptırımlar

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Polonya'yı ziyaret eden AB Yüksel Temsilcisi Borrell, düzenlenen basın toplantısında AB'nin Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketini hazırladığını, söz konusu yaptırımların birçok kişi ve kuruluşu etkileyeceğini, paket ile ilgili mutabakatların henüz tamamlanmadığını söyledi.Borrell'in basın toplantısı Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlandı.“Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, kişisel yaptırımlar birçok kişi ve kuruluşu etkileyecek. Ancak üye ülkeler arasında nihai bir anlaşma sağlanıncaya kadar detayları açıklayamam” diyen Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB’de aylık bazda ele alındığını sözlerine ekledi.AB Yüksek Temsilcisi ayrıca, “Yaptırımlar, kısıtlamaların aşılmasına katılan farklı ülkelerden şirketleri içerecek” bilgisini verdi.Daha önce AB’nin 24 Şubat’a kadar yürürlüğe koymayı planladığı Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığı bildirilmişti.

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ab, josep borrell, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, rusya'ya yaptırımlar